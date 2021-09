Juventus, improvvisa accelerata per il rinnovo di un Top-Player

Conclusasi una delle sessioni di calciomercato più deludenti degli ultimi anni, la Juventus torna al lavoro sul fronte rinnovi, capitolo sempre spinoso quando si tratta di Top Player. La partenza improvvisa del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo sta costringendo la Vecchia Signora a puntare tutto sulla propria identità e sui propri campioni per tornare quella corazzata di qualche anno fa. Proprio per questo, non può assolutamente permettersi di perdere quello che, de facto, è il nuovo capitano bianconero, ovvero Paulo Dybala. La Joya, fresca di convocazione in nazionale dopo parecchio tempo, è ancora in trattativa col club per il rinnovo del proprio contratto, in scadenza a giugno 2022, e in quest’ottica la Gazzetta dello Sport riporta novità molto interessanti.

Come già ampiamente spiegato, la Juve vuole trattenere il proprio numero 10, e Dybala vuole rimanere a Torino. Le differenze sono solamente economiche e di durata contrattuale: il giocatore vorrebbe un quadriennale da 10 milioni fissi a stagione, mentre fino ad ora i dirigenti bianconeri si sono spinti solo fino ad un triennale da 7+2 di bonus.

Vero è che la stagione che si apprestiamo a vivere sarà quella del classico “ora o mai più”, nella quale il 10 argentino sarà chiamato a prendersi la squadra sulle spalle e trascinarla verso il successo in Campionato e soprattutto in Champions League. Con la partenza di CR7, infatti, Dybala è diventato il leader tecnico di Madama, con intorno a lui molti giovani di talento pronti ad esplodere.

Ora, la Rosea parla di un’improvvisa accelerata nella trattativa, con l’entourage del giocatore che vuole chiudere in fretta la trattativa, senza però cedere le proprie posizioni e richieste economiche. Il finale che si prospetta la Gazzetta è quello di una chiusura ormai imminente, magari già nel prossimo incontro.

OMNISPORT | 02-09-2021 10:59