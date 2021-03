Juve, Dybala: "Quando sei fuori soffri anche di più"

La Juventus soffre in campo, Dybala fuori. Il numero 10 non scende in campo dal 10 gennaio, giorno dell’infortunio al ginocchio rimediato con il Sassuolo. Sul proprio profilo Instagram, l’argentino ha mostrato tutta la sua sofferenza: “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi… La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve“.

In stagione Dybala ha giocato soltanto 16 partite tra campionato e Champions League, la metà delle quali da titolare, segnando appena tre goal, il suo minimo storico da quando veste il bianconero. Pirlo spera di ritrovarlo dopo la sosta.

OMNISPORT | 22-03-2021 21:09