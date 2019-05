Juventus-Dybala, scoppia il caos: dichiarazioni esplosive

Paulo Dybala ai ferri corti con Massimiliano Allegri e con la Juventus. Da settimane si parla del malumore della Joya, che in questa stagione, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ha dovuto adattarsi a un ruolo più lontano dalla porta che lo ha penalizzato nelle prestazioni e nella sua prolificità sotto rete.

Il rapporto con il tecnico dei bianconeri è nel suo momento peggiore e difficilmente l’attaccante argentino resterà a Torino in caso di permanenza del mister livornese. A peggiorare la situazione ci ha pensato nelle ultime ore Gustavo Dybala, fratello dell’ex attaccante del Palermo, che parlando a Radio Impacto Cordoba ha rivelato che Paulo è “infelice”: “Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice e non sarà l’unico ad andarsene”.

Dichiarazioni esplosive, che arrivano a poche ore dall‘incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri per delineare le future strategie di mercato dei bianconeri. “Fuori dal campo nessun problema con Cristiano Ronaldo – spiega sempre Gustavo -. I problemi sono in campo: non si può contro di lui e Paulo è giovane…”.

Dybala è stato accostato a diverse big europee ma anche di serie A: l’Inter ad esempio potrebbe provarci nell’ambito di una possibile trattativa per la cessione di Mauro Icardi ai bianconeri. Suo fratello non si sbilancia sulla sua destinazione futura: “Rimarrà in Italia o andrà all’estero? Questo non lo posso dire. Era molto a suo agio in Italia, ora non lo è più”.

Sulle tracce dell’albiceleste c’è anche l’Atletico Madrid, in pressing Griezmann, a fine stagione, lascerà i colchoneros (probabile un suo approdo al Barcellona per circa 120 milioni di euro). Con i soldi incassati, i madrileni andranno a caccia di una star che possa sostituire il fuoriclasse francese.

Si parla, con insistenza, di un forte interessamento per Dybala, valutato, dalla Juventus, circa 100 milioni di euro. Il fantasista argentino piacerebbe molto anche al Bayern Monaco.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 10:00