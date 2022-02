Juventus: è arrivato il verdetto sulle condizioni di Dybala

20-02-2022 13:16

Sospiro di sollievo in casa Juventus: Paulo Dybala, uscito al 53′ del derby di venerdì contro il Torino, non ha riportato alcuna lesione muscolare.

Juventus, nessuna lesione per Dybala

La Joya aveva chiesto il cambio dopo aver effettuato una conclusione verso la porta dopo la quale aveva accusato un problema fisico, e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri lo ha immediatamente sostituito col texano Weston McKennie.

Ci sono state ore di grande preoccupazione anche perché l’attaccante argentino è continuamente tormentato da problemi fisici, ma dopo gli esami a cui si è sottoposto stamattina al J Medical si è tirato un sospiro di sollievo.

Juventus, Dybala salterà per precauzione il Villarreal. Rugani ok

Tuttavia Allegri, per precauzione, non è intenzionato a correre rischi e dovrebbe tenere Dybala a riposo per la sfida di Champions League di martedì contro il Villarreal, che è valida per l’andata degli ottavi di finale.

Buone notizie anche per Daniele Rugani, il quale ha invece ha accusato un problema fisico nel riscaldamento prima del derby della Mole, con Luca Pellegrini che ha preso il suo posto. Anche lui questa mattina era al J Medical e quando è uscito dalla struttura ha rassicurato i tifosi presenti dicendo che per lui non c’è niente di grave.

Juventus, emergenza difesa: Danilo centrale?

Tuttavia per la Juventus, in vista del Villarreal, è emergenza in difesa: con Bonucci e Chiellini fuori, Danilo potrebbe passare al centro al fianco di de Ligt, mentre De Sciglio dovrebbe passare sulla fascia destra lasciando quella sinistra ad Alex Sandro.

OMNISPORT