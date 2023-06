Juventus e gli esuberi: ipotesi Brighton per Arthur

Dopo il fallimento dell'esperienza al Liverpool e il rientro in bianconero, può interessare a De Zerbi

26-06-2023 17:49

Juventus sempre alle prese con gli esuberi in rosa. Tre in tutto e tutti tornati da avventure in Premier League a dir poco fallimentari. Denis Zakaria – dopo il Chelsea – ha mercato in Inghilterra e in Bundesliga, campionato in ci potrebbe tornare Weston McKennie.

Lo statunitense, dopo la retrocessione patita col Leeds United e il ritorno alla base, piace – oltre al Galatasaray, in Turchia – al Borussia Dortmund, squadra acerrima rivale dello Schalke 04, club che l’ha lanciato. E poi c’è Arthur. Il centrocampista brasiliano, di ritorno dal prestito al Liverpool, secondo la Gazzetta dello Sport può interessare al Brighton and Hove Albion di Roberto De Zerbi.