Juventus, è il momento della verità: ora Allegri non ha scuse

20-03-2022 10:20

La Juventus deve crederci. E’ questo il messaggio che i tifosi della Vecchia Signora lanciano alla squadra. Oggi alle 15 i bianconeri tornano in campo per sfidare il fanalino di coda Salernitana, in un match da vincere assolutamente per continuare la rincorsa a quello scudetto che fino a qualche settimana fa sembrava un sogno irraggiungibile.

Juventus, è il momento della verità

I tifosi della Juventus non vogliono sentire ragioni. Vogliono i tre punti contro la Salernitana per continuare a sperare nel sogno scudetto. La vittoria di misura del Milan sul campo del Cagliari che lascia i rossoneri al primo posto della classifica regala la foto di un campionato tutt’altro che chiuso, una serie A senza padrone in cui la Juventus decisamente migliorata dagli innesti di gennaio può ancora dire la sua parte.

Assalto scudetto: i tifosi della Juve ci credono

Sui social i fan della Vecchia Signora spingono la squadra a credere nel sogno scudetto. “Battendo la Salernitana siamo a quattro punti da Napoli e Inter (se batte il Bologna) e a 7 dal Milan. Il secondo o terzo posto è un obiettivo raggiungibile. Resta un campionato dove solo chi vince delle grandi arriva alla sufficienza”, scrive Graziano. Un sentimento che dopo gli anticipi del sabato è condiviso da molti tifosi: “Se le vinciamo tutte lo scudetto è possibile, sempre se il Milan perde punti nel frattempo”.

Sui social cresce l’entusiasmo come spiegano le parole di Gabriele: “Perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio. Oggi conta solo la vittoria, continuiamo la nostra rincorsa ed andiamo a prendere questi scappati di casa”. Il campionato diventa un modo anche per superare la delusione Champions: “Dobbiamo tornare obbligatoriamente alla vittoria si per ridare vigore allo spirito ferito che per avvicinarci all’Inter prima dello scontro diretto”.

Juventus: Allegri ora non ha più scuse

Massimiliano Allegri ha sempre tenuto un profilo basso dal suo ritorno alla Juventus. La cessione di Ronaldo negli ultimi giorni di mercato e i tanti infortuni sono stati uno scoglio difficile da superare che ha tolto ai bianconeri tanti punti in campionato. Ma dopo l’eliminazione dalla Champions, i tifosi della Juve non vogliono sentire altre scuse: “Lo paghiamo 9 milioni di euro all’anno, è in questo momento che deve dimostrare di valerli”, sottolinea Massimo. Il tecnico anche in conferenza stampa ha parlato solo di quarto posto ma i tifosi vogliono di più: “Il sogno scudetto non è impossibile. Bisogna vincerle tutte. Basta nascondersi”.

