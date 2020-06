Juventus e plusvalenze: lo scambio che riapre la polemica

Il calciomercato non serve soltanto a rafforzare l’organico di un club, ma negli ultimi anni è servito anche a sistemare il bilancio di molte società di serie A. Secondo Nicolò Schira, la Juventus e la Roma sono al lavoro per realizzare un’operazione che, a giudizio del giornalista, servirà soprattutto per aiutare il bilancio dei due club.

Juventus e Roma preparano lo scambio

“Gli ottimi rapporti tra Paratici e Fienga potrebbero dar vita a nuove operazioni di mercato tra Juventus e Roma per sistemare il bilancio – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello sport su Twitter – . Un’idea riguarda lo scambio tra Bryan Cristante e Rolando Mandragora con relativa plusvalenza per entrambi i club”.

Secondo Schira, lo scambio tra i centrocampisti, dunque, sarebbe finalizzato ad aiutare le società dal punto di vista finanziario, più che sportivo.

I tifosi riaprono le polemiche sulle plusvalenze

Un parere che, ovviamente, ha riaperto le polemiche sulle cosiddette “plusvalenze fittizie”. “Imbrogli autorizzati in pratica”, commenta Tore tra i follower di Schira. “Plusvalenza aggiustata, la Roma ormai esegue gli ordini che arrivano da Torino”, aggiunge Ragnar.

Luca, invece, si chiede come i due club potranno giovare dello scambio tra Mandragora e Cristante: “Mandragora riacquistato a 26 milioni, come può fare plusvalenza? A meno che non venga valutato 40…”, scrive il tifoso.

Gli risponde 50sdc: “Verrà valutato iper valutato, se lo scorso anno si è valutato lo scambio Pellegrini–Spinazzola 22 milioni non credo abbiano problemi a farlo per questo”. Infine la chiusura di Bene: “Noto che il calcio ha imparato dai propri errori”.

SPORTEVAI | 04-06-2020 09:45