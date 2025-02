Juventus-Empoli, moviola: il mani di Koopmeiners e i dubbi sul gol di Thuram

La prova dell’arbitro Fourneau all’Allianz Stadium nella gara dei quarti di Coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto romano ne ha ammoniti 4

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Juventus-Empoli, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera 46 gare, l’ultima in Lecce-Bologna, dove è apparso in ripresa. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Allianz Stadium il fischietto romano.

I precedenti di Fourneau con Juventus ed Empoli

Fourneau aveva già arbitrato sei volte la Juventus: in cinque incontri in Serie A e in un ottavo di finale di Coppa Italia (4-1 per la Vecchia Signora contro la Sampdoria). In sei precedenti, i bianconeri hanno ottenuto cinque successi (tra cui anche un 1-0 allo Spezia di Thiago Motta) e un pareggio (1-1 a Crotone nel 2020). Inoltre, in queste sei partite, l’arbitro ha assegnato ben cinque rigori: tre alla Juve e due agli avversari (una volta al Crotone e una volta al Lecce). Erano invece cinque i precedenti del fischietto capitolino con gli azzurri, bilancio per l’Empoli di 2 vittorie, 2 sconfitte ed un pari.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Di Iorio con Feliciani IV uomo, Meraviglia al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: 64′ Henderson, 73′ Goglichidze, 78′ Esposito, 80′ Locatelli

Juventus-Empoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 29′ graziato Kolo Muani che meritava un giallo per un fallo a impedire una ripartenza dell’Empoli. Al 28′ proteste dei toscani per un mani in area di Koopmeiners, dopo un lungo check del Var l’arbitro lascia giocare. L’olandese tocca effettivamente col gomito sinistro. Non sembra neanche così tanto attaccato al corpo ma non ha aumentato il volume del corpo. Inoltre il giocatore viene ostacolato dall’attaccante dell’Empoli.

Primo giallo al 64′ per Henderson, dopo un fallo su Cambiaso. Al 66′ sul gol di Thuram ci sono le proteste di Henderson che lamenta un fallo ma per il Var è tutto ok: rete convalidata. Al 73′ ammonito Goglichidze, al 78′ Esposito ferma Yildiz con una trattenuta e viene ammonito, ultimo giallo all’80′ per Locatelli dopo un’entrata ruvida. Dopo i rigori la spunta l’Empoli che va in semifinale scatenando una bufera tra i fan bianconeri.