Juventus: forte interesse per il baby fantasista Kenan Yildiz

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e la Juventus, come tante squadre di prima fascia guarda anche al futuro cercando di andare a scovare e acquistare i talenti in giro per l’Europa.

Uno di questi potrebbe essere infatti il fantasista del Bayern Monaco Kenan Yildiz: “La Juve sta per soffiare al Bayern il baby fantasista Kenan Yildiz”, queste le parole usate dal quotidiano sportivo Tuttosport oggi in edicola.

Il club bianconero infatti starebbe per ingaggiare Kenan Yildiz, trequartista classe 2005 nato a Ratisbona ma di origine turca. L’estroso numero 10 starebbe per decidere di non rinnovare con il Bayern e potrebbe firmare per la Juventus che lo accoglierebbe a braccia aperte. L’idea proposta al giovane giocatre è quella di alternarsi tra Primavera e Under 23, con uno sguardo anche sulla prima squadra.

