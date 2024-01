Juventus-Frosinone, moviola: il poker negato a Milik, il rigore e il paradosso dei gialli

La prova dell’arbitro Sacchi allo Stadium per la gara di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito solo bianconeri

12-01-2024 06:06

Non è un top ma è esperto e ben strutturato Luca Sacchi, l’arbitro scelto da Rocchi per la gara di coppa Italia tra Juventus e Frosinone. Preciso sul regolamento anche se a volte si lascia prendere la mano. Lascia giocare molto visto che anche lui si è allineato alla richiesta del designatore di non fischiare i cosiddetti mezzi falli. Propenso al dialogo se fatto con modi rispettosi, non accetta le proteste soprattutto se plateali ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Macerata allo Stadium?

I precedenti di Sacchi con le due squadre

Sono quattro i precedenti di Sacchi con la Juventus. Il bilancio fa sorridere a metà i bianconeri: due vittorie (contro Spezia e Bologna nel 2020-2021), un pareggio (contro il Bologna nel 2021-2022) e una sconfitta (contro il Sassuolo nel 2021-2022). Nella scorsa stagione l’arbitro non ha diretto neanche una partita della squadra di Allegri, stessa cosa quest’anno. Il Frosinone, invece, lo conosce molto meglio. Tra Lega Pro, Serie B e Serie A ha incontrato il direttore di gara per ben 14 volte: cinque vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.

Sacchi ha ammonito tre juventini

Coadiuvato dagli assistenti Baccini (che ha sostituito in extremisTolfo) e Palermo, con Tremolada IV uomo, La Penna al Var e Aureliano all’Avar l’arbitro ha ammonito tre giocatori ma il paradosso è che nonostante sia stata una gara a senso unico i tre gialli siano tutti della squadra di Allegri: 20’ pt Locatelli (J), 32’ pt Kostic (J), 27’ st Gatti (J); recuperi: 1’ pt; 3’ st.

Juventus-Frosinone, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. All’8’ Lirola stende in area Miretti lanciato a rete, contatto ginocchio contro ginocchio: penalty ineccepibile per i bianconeri: il check del VAR conferma. Al 53’ contrasto in area del Frosinone per un contatto tra Gatti e Lusuardi, il difensore della Juve viene ripreso dall’arbitro ma il contatto sembra esserci, qualche timida protesta. Al 57’ Milik segna il gol del poker personale ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. Nel complesso bene Sacchi in Juventus-Frosinone.