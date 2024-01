Pagelle Juventus-Frosinone 4-0: tris di Milik, Yildiz brilla ancora, Allegri in semifinale con la Lazio

Coppa Italia: la Juventus regola con un poker il Frosinone grazie alla tripletta di Milik e al gol di Yildiz. I bianconeri affronteranno la Lazio in semifinale

11-01-2024 22:56

Pagelle e voti di Juventus-Frosinone, fra top e flop della partita andata in scena questa sera all’Allianz Stadium di Torino, in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-24. Goleada della squadra di Massimiliano Allegri, che stacca il pass per le semifinali della competizione tricolore, dove troverà la Lazio di Maurizio Sarri ad aprile. Tris di Arek Milik, assoluto protagonista. In gol anche il giovane Yildiz.

Le pagelle della Juventus

Perin voto 6: Rischia la frittata nel primo tempo, in fase di impostazione, poi vive la partita da spettatore non pagante.

Gatti voto 6: Non corre particolari rischi, staccandosi in più di una circostanza e creando superiorità numerica nella metà campo avversaria.

Bremer voto 7: Muro difensivo della Juve, si conferma insuperabile all'interno dei 16 metri e quando è costretto a rinculare per evitare le ripartenze degli ospiti.

Danilo voto 6: Guida il pacchetto arretrato senza affanni, mettendo minuti nelle gambe, nella speranza di ritrovare quanto prima la condizione migliore.

Weah voto 6,5: Duetta con McKennie sulla fascia destra, andando anche al tiro in un paio di occasioni. In crescita; dal 78′ Cambiaso voto 6: Propositivo e pronto ad incunearsi tra le maglie della difesa gialloblù, rispettando i suoi compiti difensivi.

McKennie voto 8: Giocatore indispensabile per questa Juventus. Tuttocampista, capace di regalare ai compagni sempre soluzioni importanti. Suo l'assist per la seconda rete di Milik.

Locatelli voto 7: Regista e schermo davanti alla retroguardia, si rivela ancora una volta un pilastro della mediana bianconera; dal 62′ Nicolussi Caviglia voto 6: Va vicino al gol con un tiro alla distanza, per poi mettere ordine in mezzo al campo.

Miretti voto 7: Si procura il rigore che sblocca la contesa, poi tante cose interessanti a ridosso dell'area ciociara; dal 62′ Iling Jr voto 5,5: Sbaglia troppi passaggi per un ragazzo con le sue qualità. Poteva far meglio.

Kostic voto 6,5: Galoppa con buona continuità sulla corsia mancina, sfornando cross e passaggi interessanti negli ultimi 20 metri.

Milik voto 9: Tripletta, pallone a casa e qualificazione in tasca. Rifinisce e finalizza con qualità, freddezza ed esperienza. Vice Vlahovic, usato sicuro; dal 62′ Vlahovic voto 6: Sfiora il gol in un paio di occasioni, entrando con il giusto piglio. Martedì tornerà titolare in campionato.

Yildiz voto 7: Il talento turco gioca una prima ora di gioco sorniona, poi mette in vetrina la sua classe e cala il poker per la Vecchia Signora; dal 78′ Nonge s.v.

All. Allegri voto 7: Sorprende il Frosinone di Di Francesco, guidando il primo pressing dei suoi e organizzando una fase di riaggressione che manda in tilt la retroguardia ciociara, come in occasione del terzo gol di Milik.

Rivivi le emozioni di Juve-Frosinone

Top e Flop del Frosinone

TOP

Ibrahimovic voto 6: Prova a creare pericoli dalle parti di Perin, restando alto su Danilo e sfiorando la via della rete con il mancino nel primo tempo.

Harroui voto 6: Si muove tanto, sfornando alcune giocate di qualità all'altezza della trequarti offensiva.

voto 6: Si muove tanto, sfornando alcune giocate di qualità all’altezza della trequarti offensiva. Romagnoli voto 6: Salva un paio di gol già fatti, difendendo come può la porta di Cerofolini. Ultimo baluardo.

FLOP

Brescianini voto 4,5: Tanti errori tecnici per il centrocampista gialloblù, che non riesce a fare filtro in mezzo al campo. Male questa sera.

Garritano voto 5: Poco propositivo, limitato alla grande dai difensori bianconeri. Fatica ad incidere.

voto 5: Poco propositivo, limitato alla grande dai difensori bianconeri. Fatica ad incidere. Lirola voto 5: Fallo su Miretti in area di rigore e strada spianata alla Juventus, che umilia la compagine allenata da Di Francesco.

Il tabellino di Juventus-Frosinone

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 71′ Cambiaso), McKennie, Locatelli (dal 62′ Nicolussi Caviglia), Miretti (dal 62′ Iling Jr), Kostic; Milik (dal 62′ Vlahovic), Yildiz (dal 78′ Nonge). All. M. Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Hasa.

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Rabiot, Chiesa. Squalificati: Pogba (sospeso), Fagioli.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Romagnoli, Okoli, Lusuardi; Garritano, Mazzitelli (dal 60′ Barrenechea), Brescianini, Lirola (dal 79′ Bonifazi); Ibrahimovic (dal 46′ Soulé), Kaio Jorge (dal 79′ Cheddira), Harroui(dal 60′ Gelli). All. E. Di Francesco.

A disposizione: Frattali, Turati, Caso, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Ghedjemis.

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Baez, Oyono.

Marcatori: Milik 11′, 38′, 48′, Yildiz 61′.

Ammoniti: Locatelli (J), Kostic (J), Gatti (J).

Coppa Italia, quando si giocherà la semifinale Juventus-Lazio

La Lega Calcio ha già reso note le date in cui si disputeranno le semifinali della Coppa Italia Frecciarossa 2023-24. Doppio confronto che si consumerà nell’arco di tre settimane: primo round in programma martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre le gare di ritorno si giocheranno martedì 24 e mercoledì 25 del medesimo mese. Le quattro partite, che mettono in palio il pass per l’atto finale della competizione, saranno trasmesse in diretta Tv in chiaro sui canali Mediaset.

Per quanto riguarda Juve-Lazio, l’andata andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino, mentre il ritorno è in calendario all’Olimpico di Roma. Date e orari definitivi da stabilire.

Le due semifinali della Coppa Italia: