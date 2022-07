03-07-2022 22:51

La Juventus e il Fulham stanno lavorando per trovare un accordo per la cessione di Luca Pellegrini nel club inglese. Secondo quanto riporta Sportmediaset, la società di Premier League ha offerto 10 milioni di euro per il laterale ex Cagliari.

Troppo poco per la Juventus, che ne chiede 12 per cedere il giocatore. L’addio del classe 1999 sembra comunque ormai certo: al suo posto arriverà Cambiaso.