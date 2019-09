Juventus, Gigi Buffon confessa: "Ecco perché sono tornato"

Gianluigi Buffon, che con 903 presenze ha stabilito il nuovo primato di presenze nei club per quanto riguarda i giocatori italiani, sulla propria app ufficiale si è rivolto ai suoi tifosi con una lettera: "903 partite con le squadre di club! E chi lo avrebbe mai pensato quel giorno di novembre del 1995 quando ho fatto il mio esordio con il Parma. Più che altro l’intenzione c’era ed era ben fissa nella mia mente. Più difficile assumersi la responsabilità della certezza a tal riguardo. Sono stato indubbiamente fortunato e anche un pizzico bravo".

"Sicuramente si tratta di un bel risultato, ancora di più se aggiungo le quasi 200 partite con le varie nazionali. Ma a essere sincero, la cosa che più mi fa piacere è la condizione psicofisica con cui sono arrivato a questo traguardo. E alla soglia dei 42 anni, sono molto orgoglioso di cosa sono e di cosa voglio diventare".

"Come ho già detto in diverse occasioni la vita è stata certamente benevola con me, ma anch’io ci ho messo qualcosa ed è ciò che fa la differenza. Questo record è sicuramente importante, così come altri ancora da battere".

"Ma è solo l’ultimo dei motivi che mi hanno convinto a tornare alla Juventus -spiega il portiere della Juventus -. Ho deciso di rimettere la maglia bianconera per rivivere altre emozioni con i tifosi, i compagni e la dirigenza che sono una parte importante della mia vita".

"Questo per me è più gratificante di tutto! #finoallafine".

Nella Top ten dei giocatori italiani con più presenze nei club ci sono: Buffon, Maldini, Zoff, Vierchowod, Pagliuca, Totti, Del Piero, Causio, Bergomi, Pirlo.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 19:49