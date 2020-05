Juventus: giocatori verso il rientro in Italia, noie per Cristiano Ronaldo

Giocatori della Juventus sulla via del ritorno a Torino, ma c’è un caso Cristiano Ronaldo: secondo i media portoghesi, infatti, il viaggio di ritorno di CR7 starebbe attraversando alcune difficoltà. Che però non sono destinate a stravolgere i programmi della società bianconera, almeno per il momento, dato che non sono stati posti ultimatum.

Il Viminale ha dato infatti il via libera gli allenamenti individuali, e questo ha permesso alla Juventus di richiamare a Torino i suoi giocatori stranieri tornati in queste settimane nelle rispettive patrie. Il JTC, centro tecnico della società, dovrebbe ripartire intorno a martedì o mercoledì.

Non c’è però l’obbligo per nessuno di presentarsi in una data specifica. La decisione è stata presa dalla dirigenza del club, in considerazione delle possibili difficoltà di viaggio che ognuno di loro potrebbe incontrare. E proprio in questa casistica si colloca l’attuale situazione di CR7, da tempo nella sua Funchal a Madeira.

Come raccontato dall’emittente televisiva privata ‘TVI’, infatti, l’aereo privato con cui l’attaccante dovrebbe fare ritorno in Italia ha avuto alcune difficoltà di volo: regolarmente partito verso il Portogallo, è stato in realtà bloccato a Madrid. Per ben tre volte i piani di volo verso Funchal sarebbero stati infatti bloccati.

Il media aggiunge che Cristiano Ronaldo starebbe facendo il possibile per forzare i tempi, anche perché vorrebbe ripresentarsi in Italia quanto prima. Il protocollo prevede infatti quattordici giorni di isolamento domiciliare per chi provenga dall’estero.

I giocatori potranno poi alloggiare al JHotel, struttura di proprietà della Juventus che dispone di ben 138 camere. Sarà quello il luogo in cui faranno la doccia, mentre il lavoro individuale sarà svolto alla Continassa alla presenza di un medico e un fisioterapista.

I giocatori della Juventus attualmente all’estero, oltre a Cristiano Ronaldo, sono Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa, Higuain, Khedira, Rabiot, Szczesny e de Ligt.

SPORTAL.IT | 03-05-2020 21:09