Juventus, Giuntoli sta con Thiago Motta: nessun alibi alla squadra e impone il quarto posto. Tifosi all'attacco: e l'autocritica?

Giuntoli conferma la fiducia a Thiago Motta, agli acquisti estivi e al progetto avviato all'indomani dell'eliminazione dalla Coppa Italia, ma l'assenza di autocritica non piace ai tifosi

All’indomani della cocente eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, il Managing Director Football Cristiano Giuntoli ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, confermando la fiducia nei confronti di Thiago Motta e degli acquisti estivi, che fino a questo punto non hanno fatto sentire il loro apporto alla causa bianconera. L’assenza di autocritica nelle parole di Giuntoli non è però piaciuta ai tifosi, che lo considerano tra i responsabili della stagione altalenante della Vecchia Signora.

Giuntoli: “Prestazione contro l’Empoli inaccettabile”

La prima domanda fatta a Cristiano Giuntoli da Sky Sport non poteva che riguardare l’uscita di scena dalla Coppa Italia dopo l’eliminazione rimediata contro l’Empoli e che è ha comportato la seconda eliminazione della Juventus nelle coppe dopo quella dalla Champions League, con l’obiettivo di centrare la qualificazione per la prossima edizione della regina delle coppe europee come obiettivo minimo – nonché unico rimasto – da raggiungere da qui al termine della stagione: “Quella contro l’Empoli è stata una prestazione inaccettabile, e di questo siamo convinti noi, l’allenatore e la squadra. Oggi ci siamo incontrati e abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti, e i giocatori in primis, di dover fare di più per centrare l’obiettivo Champions.

“Ieri è stata inspiegabile, venivamo da quattro vittorie in campionato e non pensavamo di fare quella prestazione, siamo veramente molto dispiaciuti e anche arrabbiati. Il progetto però è corretto, sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, che sono state anche accentuati dai tanti infortuni che hanno aggravato la situazione, ma siamo sulla strada giusta per dare soddisfazioni in futuro”.

Giuntoli: “Motta non è in discussione”

La sconfitta contro l’Empoli ha fatto tornare Thiago Motta sulla graticola sui social network, dove molti tifosi vorrebbero il suo esonero. Non è della stessa idea Giuntoli, che ha confermato la fiducia al tecnico, dicendosi fiducioso che il progetto avviato si rivelerà vincente: “Siamo convinti che sia progetto importante, che sta creando valore anche per i tanti giovani e in futuro ci può dare tante soddisfazioni, quindi Motta non è in discussione”.

Giuntoli salva il mercato estivo

Tra le note negative di questa stagione dei bianconeri ci sono le prestazioni non all’altezza di tanti acquisti – importanti e onerosi – fatti in estate, con Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez che finora non hanno dato il loro contributo alla causa bianconera. Giuntoli però è fiducioso e sembra convinto della bontà delle scelte da lui fatte sul mercato “Abbiamo cambiato tanto prendendo tanti calciatori, abbiamo investito su profili internazionali che hanno fatto bene nelle loro vecchie squadre e siamo convinti che faranno bene anche alla Juve. La società è sempre responsabile, lo siamo nei confronti della proprietà e dei tifosi”.

Niente autocritica da parte di Giuntoli

Sui social sono però tanti i tifosi che attribuiscono le colpe di questa stagione fatta di alti e bassi a Giuntoli, le cui dichiarazioni a Sky Sport non sono state molto apprezzate, soprattutto per la totale assenza di autocritica e la cieca fiducia nel progetto da lui avviato, tanto che su X il tifoso bianconero Lemarch definisce la sua intervista “Imbarazzante”. Della stessa idea appare anche Ilmago che scrive “Avrebbe fatto meglio a non aprire bocca”.

Ci va più pesante Antonio, che se la prende con Giuntoli e John Elkan, invocando il ritorno di Andrea Agnelli: “Infatti in discussione ci dovrebbero essere Giuntoli e gli Elkan incapaci di gestire la Juventus regalata dall’avvocato Agnelli. Dovrebbero fare il meo culpa e far tornare il cugino Andrea, unico e vero Juventino della famiglia”.