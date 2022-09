Juventus: Gli attriti tra Allegri e due big scatenano la bufera sui social

24-09-2022 09:58

Non è stato deliberato alcun esonero nel Cda di ieri della Juventus, che si è “limitato” a certificare un rosso da record nel bilancio e in cui non sono mancati momenti di tensione ma la posizione di Allegri non per questo è salda. Il giudizio sull’allenatore resta sospeso e legato ai prossimi risultati con possibile dead-line fissata per fine ottobre, quando il campionato si fermerà per la lunga sosta in coincidenza con il Mondiale, ma continuano ad emergere retroscena sullo spogliatoio bianconero.

Per Chirico Bonucci e Di Maria sono in contrasto con Allegri

Lancia l’allarme Marcello Chirico. Il giornalista de Il bianconero, volto noto di 7 Gold, scrive su twitter: “Bonucci è di nuovo ai ferri corti con Allegri, la sua panchina a Monza non è stata affatto per “scelta tecnica. Forti attriti anche tra Di Maria e Allegri, iniziati da dopo il recupero affrettato dell’Argentina post gara interna con lo Spezia”.

I tifosi della Juve sempre più scontenti di Allegri

Fioccano le reazioni sui social: “Mi chiedo con chi vada d’accordo Allegri !”, oppure: “Solo De Sciglio va d’accordo con Allegri” e ancora: “Il problema originario è Sassuolo. Non stava bene da una settimana. Allegri dice che si stava divertendo e nn voleva toglierlo e crack! Poi secondo giro… di giostra e crack. E così per il polacco e via per tanti altri. Oggi abbiamo una squadra non in forma anche causa infortuni”.

Anche Di Maria nel mirino dei fan bianconeri

Non c’è solo il tecnico come bersaglio dei tifosi: “Possiamo anche dare solo colpe ad Allegri. O possiamo darle ad un giocatore che forse, più semplicemente, non vuol rischiare nulla in vista dei Mondiali” e ancora: “dopo quella partita si è fatto male di nuovo … forse tutti i torti non aveva” e poi: “Dybala si faceva male una partita si è l’altra pure. Adesso invece? Se uno se vole senti’ male, se sente male”.

C’è chi scrive: “O forse essendo un professionista avrebbe voluto rientrare senza rischiare per poter dare un contributo maggiore. Pensare che a Di Maria possa star bene questa situazione lo sminuisce come calciatore” e anche: “Sapevi benissimo chi stavi prendendo. In ogni caso Allegri ha ammesso di avere rischiato Di Maria sbagliando” e poi: “Ma dico io a cosa serviva Di Maria che già si sapeva che veniva soltanto per allenarsi in vista dei mondiali, vogliamo scommettere che dopo i Mondiali rescinde il contratto?” e infine: “A me pare che l’argentino sia un corpo estraneo in questa squadra ( inteso come gruppo). Vedi anche il post partita con Benfica”.