Juventus, Gravina: "Abbiamo bisogno di un aiuto da parte del governo"

Il capo della FIGC si è espresso sul caso Plusvalenze

31-01-2023 16:03

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a margine del Consiglio federale di oggi, soffermandosi sul tema Juventus e sulle motivazioni riguardanti la penalizzazione di 15 punti scritte ieri dalla Corte d’Appello. Queste le sue parole riportate dal portale SportMediaset: “Abbiamo bisogno di alcuni interventi del governo italiano. Non spetta a me dare suggerimenti all’attività del governo, ci sono ministri preposti. Ma mi aspetto un aiuto, uno scambio di riflessioni. Noi siamo aperti, vogliamo risolvere questo problema. Io oggi non intravedo grossi strumenti a disposizione. A livello Uefa stiamo lavorando, io ho fatto una proposta di prendere in considerazione solo il valore oggettivo presente in quel determinato momento storico nel bilancio delle società”.