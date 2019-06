Juventus, Pep Guardiola svela i piani per il suo futuro

A margine del Costa Brava Legends Trophy, un torneo benefico di golf, Pep Guardiola ha commentato le moltissime voci sul suo futuro: “Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò“.

I tifosi del Manchester City sono rimasti delusi dalla mancata vittoria della Champions League ma Aguero e compagni hanno trionfato in campionato: “Vincere la Premier non è facile – ha assicurato l’ex tecnico del Barcellona al Mundo Deportivo -, ci sono tanti grandi club. E vincere la Premier, oltre a tutti gli altri titoli inglesi, penso sia più importante. E’ più divertente della Champions perché dura più a lungo. Vincere il campionato è una stagione straordinaria anche se si crede il contrario”.

Rimane quindi Maurizio Sarri l’unica opzione per i bianconeri. L’ultimo rumor arriva però dal tabloid inglese Sun ed è clamoroso: il Chelsea non intenderebbe rinunciare ai 6 milioni di euro che Sarri chiede come buonuscita per i due anni di contratto rimanenti, e anzi avrebbe tentato di convincere il mister toscano a restare un’altra stagione dopo i buoni risultati di quest’anno. Con il ritorno in Champions assicurato e visto che i metodi di lavoro alla lunga hanno dato i loro frutti, la dirigenza dei Blues è convinta che la scelta giusta sarebbe andare avanti con lui, almeno per uno dei due anni di contratto che restano, piuttosto che ricominciare con un nuovo manager.

La richiesta però sarebbe andata a vuoto perché Sarri vuole fortemente tornare in Italia e mettersi alla guida della Juventus. Il tentativo in extremis del Chelsea spiega almeno in parte i continui rinvii dell’annuncio dell’ex Napoli come nuovo allenatore bianconero.

L’arrivo di Sarri potrebbe cambiare i piani di mercato della Juventus: il primo, importante giocatore che sarebbe pronto a restare qualora arrivasse il tecnico del Chelsea è Miralem Pjanic, nonostante le ricche offerte di Real Madrid, Manchester City e Paris Saint Germain.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 16:40