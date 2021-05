Juventus, i tifosi lo scaricano: Vergognati e vattene

E’ nel mirino dei tifosi dall’inizio della stagione, ma non per giudizi preconcetti. Raramente ha fatto bene con la maglia bianconera eppure Bernardeschi in Nazionale sta dimostrando di avere quelle qualità che con il suo club ha mostrato solo raramente e a sprazzi. Anche ieri col San Marino l’ex Fiorentina è parso a suo agio ma le sue parole nel post-gara sono piaciute a pochi. Praticamente il centrocampista ha scaricato tutto su Pirlo.

Bernardeschi dà la colpa a Pirlo per i problemi alla Juve

Non ha usato mezze misure Bernardeschi nel commentare la sua prestazione: “Perché in Nazionale gioco così? Perché mi fanno giocare dove mi trovo meglio. E perché qui mi diverto. Perché mi riescono le giocate? Perché qui me le fanno rischiare, semplice”.

I tifosi della Juve scaricano Bernardeschi

Sul web è partita subito la crociata contro il giocatore: “Bernardeschi imbarazzante quando gioca,quando parla invece….la situazione precipita ulteriormente” o anche: “Si si è colpa di Pirlo, ma vai a quel paese”, oppure: “Schierato praticamente in ogni posizione del campo, rendimento e atteggiamento spesso imbarazzanti, solo 2 gol segnati in 77 partite, e Bernardeschi ha pure il coraggio di parlare?”.

Per i tifosi deve lasciare la Juve: “È proprio ora di cacciarlo a pedate. Da quando è alla Juve ha fatto 1 partita bene , quella contro l’Atletico Madrid al ritorno..ma se ne andasse” o anche: “Nelle ultime 4 gare rivelatesi fondamentali (Sassuolo, Inter, Atalanta e Bologna) ha giocato 20 minuti sul 4-0 a Bologna (poi 4-1). Bastava tenerlo fuori. Speriamo almeno riescano a venderlo” e ancora: “Muriqi (si proprio lui) ha fatto più gol di Bernardeschi in stagione, ma Federico non lo sa e dice che alla Juve non gli fanno azzardare la giocata, si certo”.

C’è chi scrive: “Pure ‘e pullece tenene ‘s tosse” “anche le pulci tossiscono”. Nel mio dialetto lo si dice ai bimbi quando si intromettono nei discorsi dei grandi o quando la parola di un adulto non vale niente. Beh io questo proverbio lo dedico al caro Bernardeschi” e infine: “Bernardeschi è il classico studente che non fa nulla durante l’anno e quando viene rimandato urla al complotto e all’ingiustizia subita”.

