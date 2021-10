Juventus, i tifosi non perdonano: "Ci è cascato ancora"

Juan Cuadrado ci ricasca e finisce nuovamente nel vortice di commenti negativi generati dai social. Dopo le accuse pesanti di Francesco Facchinetti nel corso della trasmissione Tiki Taka, il colombiano sembra non fare nulla per evitare di finire nuovamente sotto accusa. A scatenare nuove polemiche è un suo poco corretto gesto nella gara della Colombia contro l’Uruguay valida per la qualificazione ai mondiali in Qatar e conclusasi sullo 0-0.

Il gesto di Cuadrado e la decisione dell’arbitro

Ma che cosa è successo? Durante il match, il laterale della Juventus ha colpito con una gomitata al collo il difensore della Roma Matías Viña, fingendo poi di subire il fallo e lasciandosi cadere in area. Il direttore di gara, il venezuelano Jesús Noel Valenzuela, si è limitato a mostrare il cartellino giallo a Cuadrado, ma il colpo è davvero duro e possibile di espulsione, tanto che in Sudamerica, in molti si sono interrogati e hanno gridato allo scandalo per il mancato intervento del Var.

Social scatenati contro Cuadrado

Ovviamente, l’episodio è saltato all’onore delle cronache anche qui in Italia, scatenando le immancabili polemiche sui social. Tra i primi a riportare l’accaduto è il giornalista Paolo Ziliani, che dalla sua pagina Twitter scrive: “Qui ci si sorprende perché Cuadrado ha avuto solo il giallo e non il rosso. Tutto giusto, se non fosse che in Italia non solo non gli arriva nemmeno il giallo, ma gli fischiano fallo a favore (e rigore, se in area: do you remember #Calvarese?)”.

I tifosi non lasciano alibi a Cuadrado. C’è chi scrive: “Confermo il mio giudizio di qualche giorno fa. Aspetta l’avversario, lo guarda, gli rifila una gomitata e si butta come se a subire fallo fosse lui. Il più antisportivo, la m***a della Serie A” e ancora: “Identico movimento a tornare indietro dell’ultima partita di Serie A. Qui addirittura ha lo spazio per una gomitata. Cuadrado nemico dello sport“, “È un simulatore, punta e basta. Un simulatore seriale che andrebbe punito per sistematico comportamento anti-sportivo. Però in Italia (ma non solo evidentemente) la sua anti-sportività viene considerata scaltrezza. Perché? Perché manca cultura sportiva”.

Cuadrado, già in clima Juventus-Roma

Tantissimi, poi, i commenti dei tifosi giallorossi, non solo perché il colpo l’ha subito Viña, ma anche perché al termine della sosta nazionali è in programma proprio Juventus-Roma. Qualcuno scrive: “Buon Juve-Roma a tutti”, e ancora: “Cuadrado è il tipico giocatore della Juve: antisportivo, disonesto, falloso, tuffatore, falso e impunito. Che vi aspettavate?”, “In un mondo ideale sarebbe radiato…”, “Niente di nuovo simulatore e giocatore scorretto”, “È chiaramente fallo su Cuadrado che viene colpito dal volto di Viña e stramazza a terra”.

C’è chi ironizza: “Rigore per la Juventus…“, o ancora: “Brutto fallo di Vina che scaglia il volto contro la mano di Cuadrado… pazzesco che non siano stati presi provvedimenti” e chi chiede: “Sono anni che Cuadrado si distingue per certe sceneggiate, sempre coperte o, in qualche modo, giustificate da stampa e tv (oltre che dalla categoria arbitrale). Cos’altro deve fare questo soggetto per essere preso e giudicato per quello che è?”. Qualcuno sottolinea: “In Italia era fallo a suo favore”, “Incredibile! Sto giocatore ha un qualcosa di paranormale che annebbia la mente degli arbitri. Questo è da rosso!“, “Però guai a sfiorarlo in Italia. Anche se l’avversario lo pensa, lui si butta a terra”, chiosa un tifoso.

