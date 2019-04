Juventus, il sorprendente gesto di Cristiano Ronaldo fa discutere

Sta facendo il giro del mondo il gesto che Cristiano Ronaldo ha fatto al termine della partita tra Juventus e Ajax di martedì scorso, venuto alla luce solo nelle ultime ore. L’attaccante portoghese, che non ha affatto preso bene l’eliminazione dalla Champions League (il silenzio sui social e le parole della madre ne sono le prove), dirigendosi verso gli spogliatoi dopo il triplice fischio con lo sguardo rivolto verso la sua panchina e i compagni ha fatto con una mano il gesto della “strizza”, come a voler dire che la squadra non ha avuto coraggio in campo.

Le immagini sono diventati virali e testimoniano la forte delusione di CR7, che per la prima volta dopo 8 anni non è arrivato in semifinale di Champions. A chi si riferiva Ronaldo? Alla prestazione di alcuni compagni particolare o all’atteggiamento generale della squadra, o allo stesso Allegri? In rete le discussioni si scatenano.

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha liquidato così la questione Champions: “Non dobbiamo parlare della Champions perché è finita: sono discorsi da bar. Ronaldo non fa miracoli? Con CR7 non è Champions sicura. Il Barcellona dopo 4 anni gioca la semifinale e hanno Messi… Ora dobbiamo pensare al campionato e vincerlo aritmeticamente. Ricordo che non è facile vincere lo scudetto. Poi apriremo l’uovo e mangeremo il cioccolato fondente che mette di buon umore”.

L’Ajax ha schiantato la sua Juve con il bel gioco: “Non mi arrabbio quando si parla del bel gioco. Noi a Torino abbiamo giocato meglio rispetto ad Amsterdam, ma siamo stati polli a concedere quattro ripartenze. Ho riguardato la sfida con l’Ajax due volte perché sono di coccio. Bisogna essere lucidi e valutare l’annata. Un risultato negativo non cambia quello che è stato fatto per tutta la stagione: abbiamo fatto un ottimo lavoro perché abbiamo vinto la Supercoppa e stiamo portando a casa lo scudetto”.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 13:43