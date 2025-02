Juventus, il post di Gatti infiamma i tifosi: scommessa vinta, è il nuovo leader

Il difensore bianconero archivia difficoltà e polemiche e si riscatta contro il PSV in Champions dimostrandosi leader in campo ed erede di Chiellini

Meno di una settimana fa è stato al centro delle polemiche per un presunto fallo di mano, contro il Como all’87’ di gioco, e non solo. Dopo le critiche ricevute anche dal compagno Vlahovic, intercettate dalle telecamere di bordocampo nel match al Sinigaglia, Federico Gatti trova il riscatto nella gara d’andata di playoff di Champions vinta dalla Juventus per 2-1 contro il PSV allo Stadium. Il post sui social del difensore bianconero e il messaggio che infiamma i tifosi.

Gatti, il post sui social dopo la vittoria della Juventus

Federico Gatti torna ad essere sereno e ad esprimere grande entusiasmo, dopo la vittoria della Juventus contro il PSV. Il difensore, protagonista nell’azione decisiva, ha infatti condiviso su Instagram la soddisfazione per aver compiuto un passo importante verso gli ottavi di Champions League.

Ora i bianconeri si preparano a una settimana cruciale, con la sfida contro l’Inter e il ritorno in Olanda: “La strada è ancora lunga. Abbiamo davanti una settimana fondamentale per il nostro futuro.”

Gatti, decisivo nel match contro il PSV in Champions

E’ stata una serata super per il difensore. Controlla Saibari, protegge la porta di Di Gregorio con una certa cattiveria agonistica, non disdegna di spingersi in avanti: da un suo recupero palla nasce l’azione del gol di McKennie, nel quale ci mette due volte lo zampino. La grande tenacia mostrata da Federico Gatti, contro il PSV, spegne tutte le polemiche recenti nate nella gara contro il Como e il labiale di Vlahovic.

I tifosi juventini acclamano Gatti post vittoria con il PSV

I tifosi juventini vedono in Gatti la figura di nuovo leader della Juventus, vero erede di Chiellini: “Bravo Gatti che lo sta mettendo sulla retta via insegnando con i fatti a Motta cosa significhi essere alla Juventus, voglia di vincere sempre!” E ancora: “Mi è stato riferito che a fine gara, nel tunnel appena fuori lo spogliatoio, c’è stato un abbraccio lunghissimo, sentito, tra Gatti e Thiago Motta. Un abbraccio molto rappresentativo. Leader vero Gatti.”

Continuano i tifosi sui social: “Ieri ho visto una squadra che sembrava si conoscesse un po’ di più, mi pareva ci fosse più sintonia. Ieri ho visto un Gatti molto rock, quello scatto, quella rabbia è molto Juve...mi ha dato un segnale che anche il singolo giocatore fa la differenza”. C’è chi commenta: “È uno dei pochi che dà sempre anima e corpo in campo, spesso criticato ingiustamente. Forza Gatti, siamo sempre con te!”

Il leader della difesa bianconera resta Gatti secondo i tifosi: “La partita di Federico Gatti è stata MOSTRUOSA sotto tutti i punti di vista, sempre lucido e pulito negli interventi e nelle letture ma anche propositivo suonando la carica in tutte e due le azioni che hanno portato ai gol.”

E infine: “Non sprecare fiato. Sono gli stessi che avrebbero fucilato Gatti già 2 anni fa, specialmente a settembre 2023…Gatti come Cannavaro nella semifinale con la Germania nel 2006, avanza, propone, giganteggia e con il fisico e la voglia, la smania della vittoria, serve il pallone giusto a chi sa fare la magia del gol.”

