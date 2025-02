Juventus, labiale Vlahovic contro Gatti ultima spia del momento no bianconero: che caos

La Vecchia Signora resta nella bufera nonostante la vittoria sofferta a Como: il rigore non dato alla squadra di Fabregas ha scatenato il bomber

Salvare il soldato Dusan Vlahovic sembra essere diventata la missione impossibile per la Juventus. Dopo la quarta panchina di fila per il serbo e le parole di Thiago Motta in conferenza stampa al termine di Como-Juventus, continua il momento no del numero 9 bianconero che resta nella crisi identitaria più profonda. Ad accendere ulteriormente i riflettori, sempre in negativo, è il labiale choc pronunciato dal serbo contro il compagno Federico Gatti.

Vlahovic nella bufera: la frase su Gatti scatena i tifosi

Dopo Como-Juventus il tecnico Fabregas era furioso e Vlahovic – dalla panchina bianconera- ancora di più. Per il centravanti della Vecchia Signora la partita della Juventus si è rivelata un’altra serata da spettatore non pagante, ma soprattutto da critico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Infatti l’attaccante, nonostante sia rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, è comunque al centro delle polemiche dopo essere stato immortalato dalle telecamere di Dazn mentre criticava il compagno Federico Gatti in occasione di un possibile tocco di mano del difensore bianconero al minuto 87 di gioco.

Il commento su Gatti catturato dalle telecamere

Al termine di Como-Juventus, DAZN ha mostrato un momento che ha fatto discutere: Vlahovic, parlando con Mattia Perin, ha espresso perplessità sul modo di difendere di Gatti. Con il risultato ancora in bilico, il serbo ha detto: “Non capisco Gatti. Non guarda mai l’uomo, sempre la palla. Palla lunga e lui cosa fa? Guarda la palla. Metti il corpo! Non possono spostarti.” Perin ha ascoltato senza replicare, ma le parole di Vlahovic non sono passate inosservate.

Reazioni accese sui social contro Vlahovic

I tifosi si sono scatenati immediatamente, soprattutto su Twitter, con pareri contrastanti. Alcuni hanno condiviso la critica di Vlahovic, sottolineando un calo nelle prestazioni di Gatti: “Gatti questa stagione è palesemente peggiorato”. Altri, invece, hanno apprezzato il carattere dell’attaccante serbo: “Vlahovic che critica Gatti mi ha gasato un sacco.” E ancora: “Gatti ha toccato il pallone con la mano, ha ragione Dusan!!!”

L’episodio ha acceso il dibattito tra i sostenitori bianconeri: “E’ incredibile che uno scarsone come Vlahovic attacchi Gatti sul modo di difendere. Vuol dire che il difensore bianconero è ancora più scarso e perfino Dusan se ne accorge.” E infine: “Gatti è talmente scarso che sarebbe perfino in grado di far segnare Vlahovic se giocassero contro”.

Clicca qui per la moviola di Como-Juventus