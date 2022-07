14-07-2022 08:54

Di “Pogback” ce n’è uno. Il ritorno del Polpo francese è stato accolto con gioia dal popolo juventino che ancora ricorda l’importanza del centrocampista nei meccanismi dei bianconeri ma altri “bis” non sono graditi. Figuriamoci poi se si tratta di un “tris”. L’ultima voce di mercato, infatti, parla di un ritorno di fiamma per Alvaro Morata, che l’Atletico Madrid sta offrendo invano in giro dopo il suo ritorno alla base. I bianconeri cercano un vice-Vlahovic e lo spagnolo è sempre stato gradito ad Allegri.

Per Allegri Morata è l’ideale come vice-Vlahovic

Per il tecnico della Juve Morata è duttile e può ricoprire varie zone di campo, inoltre lo conosce bene e sa come e quanto farlo rendere per cui si lavorerà per trovare l’intesa con l’Atletico Madrid dopo che i precedenti tentativi sono andati a vuoto.

Per Morata sarebbe il terzo approdo alla Juve

Per Morata sarebbe la terza esperienza in bianconero. La prima tra il 2014 e il 2016, quando fu acquistato per 20 milioni dal Real Madrid e trascinò la squadra fino alla finale di Champions, prima di far ritorno ai Blancos per via del diritto di recompra. La seconda volta è arrivato a Torino nel 2020, preso per la stessa cifra in prestito biennale dall’Atletico Madrid.

La Juventus poteva esercitare il diritto di riscatto a 35 milioni al termine dell’ultimo campionato, ma ha preferito andare a trattare per cercare di ridurre il prezzo. Nei suoi quattro anni alla Juventus ha messo a referto 59 gol in 185 presenze.

I tifosi dicono no al Morata-ter

Fioccano le reazioni sui social e la posizione della maggioranza dei tifosi è inequivocabile: “Basta Morata, bastaaaaaaaaaa. Per carità di Dio”, oppure: “A cosa ci serve se stiamo prendendo Zaniolo, abbiam preso Di Maria, a gennaio torna Chiesa e ancora abbiamo Kean che a quanto pare viene schierato anche come esterno sinistro negli allenamenti?”.

C’è chi scrive: “Meno male, finalmente qualcuno lo dice. Basta Morata” e ancora “Morata non è assolutamente una prima punta, infatti gli anni dove ha fatto bene ha sempre avuto di fianco una vera prima punta”.

Il popolo del web è scatenato: “Morata sta benissimo a Madrid con tutta la famiglia” e infine: “Bisogna essere dei rimbambiti a voler ancora Morata in rosa. Una sciagura“.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE