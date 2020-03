Juventus, il tweet di Varriale manda su tutte le furie i tifosi

Un semplice tweet di complimenti diventa un motivo di polemica. La vittoria dell’Atalanta sul campo del Valencia ha riportato per qualche ora le menti degli appassionati di calcio sul rettangolo verde. Per un’ora e mezza non si è più parlato di virus, contagi e campionato sospeso ma solo della splendida prova della squadra di Gasperini che centra la qualificazione agli ottavi guadagnandosi gli applausi di tutti.

Il tweet

A festeggiare la vittoria dell’Atalanta anche il giornalista Rai Enrico Varriale, ma anche stavolta le sue parole fanno discutere. Sulla propria pagina Twitter ha pubblicato infatti un titolo apparso sull’Eco di Bergamo: “Atalanta, per una sera la nazionale di tutti. Ora un sogno: nei quarti, dateci la Juve”, un titolo che Varriale ha commentato “Beh certo sarebbe una bella sfida”.

Le reazioni

Ma come spesso accade in questi casi le reazioni soprattutto dei tifosi juventini non si sono fatti attendere. “Una domanda seria: si è mai chiesto perché quando parla di altre squadre lei riceve poche decine di commenti e di like, mentre quando parla della Juve centinaia. Perché lei provoca sempre. Un italiano dovrebbe augurarsi che 2 italiane si incontrino il più lontano possibile, magari in finale”.

Un messaggio questo che non è passato inosservato neanche allo stesso Varriale che ha deciso di replicare duramente al tifoso: “Se accendesse ogni tanto il cervello vedrebbe che ho postato il titolo dell’Eco di Bergamo. I colleghi, con indubbio senso giornalistico, hanno riportato una suggestione che ci sta tutta. Non devo ricordare a lei, tifoso Juve, il perché. Pure i giornalisti dell’Eco sono provocatori?”. Ma nonostante la spiegazione sono in tanti a criticare Varriale reo di voler pungere a ogni occasione possibile i tifosi bianconeri: “Anche in momenti come questo cerca di provocare”.

Le parole di Agnelli

Ma a dire la verità a lanciare il vero guanto della provocazione era stato qualche giorno fa il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Nel corso di un incontro internazionale il numero uno bianconero era infatti tornato a parlare dell’argomento di una SuperLega Europea lanciando una provocazione che ha fatto discutere moltissimo: “E’ giusto che l’Atalanta sia in Champions?”. Per il momento la squadra di Gasperini ha dimostrato di meritare questo cammino strepitoso e ora non le resta che aspettare di conoscere l’avversario nei quarti di finale.

SPORTEVAI | 11-03-2020 08:12