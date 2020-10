Juventus in ansia per Cristiano Ronaldo: sfida stellare a rischio

Le norme previste dal protocollo Uefa per prevenire la diffusione del coronavirus potrebbero costringere Cristiano Ronaldo (trovato positivo martedì al Covid-19) a saltare la supersfida di Champions League tra la sua Juventus e il Barcellona del suo rivale di sempre, Lionel Messi.

Il regolamento della confederazione europea, infatti, prevede che un calciatore debba risultare negativo al test del tampone sette giorni prima della partita. In questo modo, essendo il match contro i blaugrana programmato per il 28 ottobre, CR7 deve risultare negativo il 21: non è impossibile, ma è necessario che il virus sparisca in una sola settimana.

Sarà quindi decisivo già il prossimo tampone, che sarà effettuato nel fine settimana, per capire quando il cinque volte Pallone d’Oro potrà tornare a rimettersi a disposizione dell’allenatore bianconero Andrea Pirlo. Certe, al momento, le assenze nei match contro Crotone in campionato e Dinamo Kiev in Champions.

Nel frattempo, non mancano i messaggi di solidarietà per il campione portoghese, anche se il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, dal ritiro della Nazionale azzurra, ha specificato: “Ho sentito Cristiano Ronaldo e sta benissimo. Sta prendendo il sole”.

Sui social, la compagna Georgina e la mamma Dolores hanno scritto un messaggio d’affetto: “Sei la mia ispirazione” ha scritto la prima, “Dio dà delle grandi battaglie ai grandi guerrieri ed è un’altra guerra che vincerai, figlio” ha commentato la seconda.

Anche l’illustre tifoso bianconero Lapo Elkann ha augurato una pronta guarigione a CR7: “Sei un Vero Guerriero e sono al tuo fianco in questo momento difficile. Un Grande Abbraccio Amico Mio Cuore rosso. Rimettiti Presto perchè NOI aspettiamo il Ritorno del Re” ha scritto sui social.

OMNISPORT | 14-10-2020 10:07