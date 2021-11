Juventus in difficoltà e in emergenza: Allegri può spostare Rabiot al centro

28-11-2021 13:00

Sperava in un’affermazione che le consentisse di riavvicinarsi alle zone alte della classifica, la Juventus invece sabato sera contro l’ Atalanta è incappata nell’ennesima ‘serata no’ di questa sua prima parte di stagione.

La compagine bianconera, non solo si è dovuta arrendere in casa agli orobici, ma si è riscoperta anche costretta a fare di conti con due infortuni importanti: quelli di Federico Chiesa e Weston McKennie .

Il primo si è dovuto arrendere ad un problema muscolare poco prima della fine del primo tempo, mentre il secondo si è fatto male poco dopo l’ora di gioco riportando un problema ad un ginocchio.

Due contrattempi in più per Massimiliano Allegri che quindi non potrà certamente contare su entrambi nelle prossime partite, a partire da quella contro la Salernitana in programma già martedì sera a Salerno.

Il tecnico dovrà ridisegnare la sua linea di centrocampo e tra le novità proposte potrebbe esserci lo spostamento di Rabiot . Il centrocampista transalpino, che sabato sera è partito ancora largo a sinistra, potrebbe essere schierato in una posizione più centrale e quindi nel cuore della mediana.

A parlare di questa soluzione è stato lo stesso Allegri ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio della sfida con l’Atalanta.

“Quando abbiamo giocato con due mediani Rabiot ha finito la partita molto bene. Magari questa è una soluzione che potremmo adottare più avanti”.

Rabiot ha infatti giocato la parte finale della partita in mediana al fianco di Locatelli in un 4-2-3-1 e, pur senza aver brillato particolarmente, ha dato dei segnali di ripresa rispetto alla prima parte di gara.

In vista della Salernitana, Allegri recupererà De Sciglio e cercherà di capire se Chiellini, che è disponibile ma non al meglio, potrà tornare dal 1’ nel cuore della difesa.

