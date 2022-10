25-10-2022 12:09

La bufera in casa Juventus in merito all’indagine sulle presunte plusvalenze false ha prodotto gli avvisi di garanzia ai vertici societari bianconeri. In tutto sarebbero 16 gli indagati: la procura ha fatto sapere di aver inviato le notifiche ai componenti del consiglio d’amministrazione, ai “dirigenti con responsabilità strategiche“, ai componenti del collegio sindacale e al revisore legale.

Il caso plusvalenze fittizie scuote la Juventus: accuse pesantissime

I reati contestati sono, tra gli altri, il falso nelle comunicazioni sociali e le false comunicazioni rivolte al mercato, essendo la Juve una società quotata in Borsa (per cui all’accusa di falso in bilancio si aggiunge anche il reato di aggiotaggio informativo) e riguardano le annualità 2018, 2019 e 2020. Considerando anche le accuse sulle presunte false notizie relative allo stato di salute aziendale, il quadro è piuttosto preoccupante e ora il club bianconero, che a suo tempo si era già difeso da questa accusa, rischia il processo.

Juventus-plusvalenze, i rilievi della Procura

Secondo la procura, le prove fin qui ottenute “rilevano un’attività di alterazione delle poste di bilancio (e quindi dei risultati di esercizio) quale conseguenza, in primo luogo, di un anomalo ricorso ad operazioni di scambio dei diritti alle prestazioni sportive di un elevato numero di atleti, operazioni, per altro, nel complesso distoniche nel panorama nazionale”. Secondo gli investigatori, tali operazioni “sono state concluse a valori stabiliti dalle parti in modo arbitrario e con lo scopo di far fronte alle necessità di bilancio del momento: tali operazioni sono state ritenute fittizie, anche alla luce del contenuto di conversazioni registrate nel corso delle indagini”.

Juventus e il caso plusvalenze: lo scontro Procura-Gip e il “caso stipendi”

Rilevante è lo scontro tra Procura e Giudice per le indagini preliminari. Per alcuni dei 16 indagati, infatti, la Procura aveva chiesto misure cautelari personali, tra le quali il sequestro conservativo o preventivo, ma il Gip le ha rifiutate: contro l’ordinanza di quest’ultimo la Procura ha già depositato appello.

L’ultimo aspetto, ma non certo il meno delicato, tra quelli esaminati dai pm riguarda la cosiddetta “manovra stipendi“, attraverso la quale la Juventus aveva messo in sicurezza i conti durante la prima fase della pandemia di Covid-19: “Sussistono concreti elementi per ritenere che i calciatori, in accordo con la società, abbiano rinunciato a percepire una sola mensilità e non quattro, come per contro comunicato da Juventus Fc nel marzo 2020” si legge nella nota di chiusura indagini. Un altro