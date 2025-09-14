Juventus-Inter, moviola: bufera sul gol partita al 90’, c’era fallo su Bonny?

La prova dell’arbitro comasco Andrea Colombo all’Allianz Stadium nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Juventus-Inter, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate proprio per preservarlo per il derby d’Italia ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Colombo con Juventus e Inter

Con lui i nerazzurri hanno perso una sola volta a fronte di 5 vittorie, mentre con i bianconeri lo score è di 4 vittorie di Madama, 3 pareggi e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Bonacina IV uomo, Mazzoleni al Var ed Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Koopmeiners, Locatelli e Mkhitaryan.

Juventus-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara tra Tudor e Chivu. Primo dubbio sul gol che sblocca la partita: segna Kelly al 15′ piazzandola nell’angolino ma l’azione era nata da un corner battuto al di fuori del cerchio del calcio d’angolo. Al 29′ su tiro di Locatelli la palla viene deviata in angolo, timide proteste per un possibile mani ma le braccia erano attaccate al corpo. Primo giallo al 33′ per un Koopmeiners per un fallo su Dumfries. Al 59′ graziato Acerbi per un fallo su Vlahovic. Al 70′ ammonito Locatelli per un intervento in ritardo su Mkhitaryan. All’85’ il giallo tocca proprio all’armeno dell’Inter per un fallo su Thuram. Giallo allo scadere: al 90’ la Juve segna con una bomba di Adzic ma l’Inter protesta per una sbracciata di Thuram a Bonny in precedenza. Check del Var e gol convalidato. Dopo il corposo recupero Juventus-Inter finisce 4-3.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che spiega: “Nel primo tempo Colombo ha amministrato bene, mancano forse due ammonizioni per Barella e Gatti ma ha l’arbitro preferito il richiamo verbale”. Sul gol del 3-2 contatto tra Bastoni ma è un contatto di gioco Sull’episodio chiave allo scadere Marelli spiega: “I nerazzurri si lamentano per un fallo su Bonny da parte di Kephren Thuram prima del gol di Adzic ma dalle immagini in nostro possesso non si capisce molto, si vede che Bonny resta a lungo a terra dopo il contatto. Per il Var il gol è regolare. Sono stati controllati due contrasti, sul piede contro piede non c’è niente e il colpo al volto è stato davvero molto leggero, sono d’accordo nel convalidare la rete”.