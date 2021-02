Juventus-Inter, parla Massimo Moratti: frecciata ad Andrea Agnelli

Dopo che il Giudice Sportivo non ha preso provvedimenti in merito al brusco scontro verbale tra Antonio Conte e Andrea Agnelli durante e al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà la Procura Federale, che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, a deliberare in merito alle eventuali sanzioni per l’allenatore dell’Inter e il presidente della Juventus.

Le due squadre torneranno ad affrontarsi per l’ultimo incrocio stagionale alla penultima giornata, ma quanto successo all’”Allianz Stadium” farà ancora parlare a lungo.

Sull’argomento si è espresso anche Massimo Moratti.

L’ex presidente dei nerazzurri, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha provato a non fomentare le tensioni, come fatto poche ore prima da Leonardo Bonucci: “Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più”.

Alla fine, però, una frecciata ad Andrea Agnelli arriva: “Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”.

Moratti ha poi parlato anche di un eventuale ritorno alla guida dell’Inter, definendo tale ipotesi poco percorribile: “Non credo. Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”.

Una battuta anche sul delicato momento del Napoli: “Il Napoli è sempre stato nelle mie simpatie – ha detto Moratti – C’è stato antagonismo, nel tempo, ma non mi permetto di interferire in una situazione del genere. Gattuso? Non conosco i rapporti tra lui e De Laurentiis. Ma nutro simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto dal rapporto che c’è tra l’allenatore e la squadra”.

OMNISPORT | 12-02-2021 16:07