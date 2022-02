22-02-2022 16:51

Kaio Jorge non va con i grandi a Villarreal, ma viene convocato da Zauli per la partita che l’Under 23 della Juventus disputerà domani alle 14.30, al Moccagatta di Alessandria, contro la Pro Patria. Sarà dunque a disposizione in serie C, sperando di aiutare la squadra bianconera a proseguire il periodo positivo, con le vittorie contro Mantova e Piacenza e il pari in rimonta a Seregno.

OMNISPORT