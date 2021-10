Juventus, Kulusevski: "Giocato molto male nel secondo tempo"

20-10-2021 23:25

La Juventus ha battuto lo Zenit in Champions grazie a una rete di Kulusevski nel finale. Al termine del match, il centrocampista svedese è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime: “Cos’ho provato al gol? L’ho visto andare quasi sul palo, il pallone. Ho avuto paura che non entrasse. Poi mi sono sentito molto bene, è il mio primo gol in Champions. Molto importante per la squadra, per la stagione”.

Per Kulusevski è stato un riscatto: “Volevo entrare e fare bene. Non sono riuscito all’inizio, era difficile giocare. Devi sempre essere pronto, la palla può arrivare in qualsiasi momento. Dobbiamo girare meglio la palla, perdiamo la palla troppo facilmente, abbiamo giocato molto male nel secondo tempo. Segno di forza vincere e giocare male”.

