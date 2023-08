Juventus, l'ultima decisione di Allegri fa infuriare i tifosi sul web

La scelta del tecnico sui vice-capitani alle spalle del brasiliano Danilo non è stata digerita dal popolo bianconero che insorge sui social

05-08-2023 14:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Una fascia che scotta. Quella che per lustri hanno portato Zoff o Buffon, Vialli o Del Piero. E che dall’anno prossimo in casa Juventus, con Chiellini e Bonucci via, indosserà Danilo. Il brasiliano sarà il secondo straniero nella storia di Madama a fare da capitano, dopo Sivori. Una scelta che è stata accolta bene nello spogliatoio dove già da tempo il difensore era diventato un leader.

Allegri sceglie Alex Sandro come vice-capitano

Alle spalle di Danilo il tecnico ha scelto anche i vice. Parlando alla Gazzetta il tecnico bianconero ha detto: “Danilo sarà il capitano, i vice saranno due: Alex Sandro e Rabiot. Quando non giocherà il primo toccherà al secondo, perché Adrien è giusto che salga nelle gerarchie”.

I tifosi della Juve si ribellano ad Alex Sandro con la fascia

Da anni Alex Sandro è però entrato nel mirino dei tifosi: la sua cessione (così come l’addio di Rabiot) sembrava scontata ma entrambi sono rimasti e per i fan bianconeri la fascia al terzino è una doppia beffa a giudicare dalle reazioni sul web: “Un altro fenomeno della scuderia brasiliana. AMAURI,JULIO CESAR , ATHIRSON,GLADSTONE, MELO,DIEGO,ARHUR,ECC. ” oppure: “Questo fa capire come siamo messi, un tempo forse poteva giocare nella primavera, povera Juve” e anche: “Se potessi avere la certezza che non giochi mai, gli darei pure la fascia di capitano effettivo (in panchina)” e ancora: “È il cocco di Allegri. Abbiamo già capito che rimarrà”.

Per il popolo bianconero il vero capitano è Szczesny

Il web è un fiume in piena: “Resta davvero incomprensibile il motivo per cui Szczesny sia così sottovalutato, non solo come portiere ma anche – e soprattutto – come persona. Preferirgli Danilo come capitano è già discutibile, pensa preferirgli Alex Sandro e Rabiot. Senza parole” e anche: “Alex Sandro vice capitano della Juventus: e noi che speravamo andasse in Arabia… Szczesny estromesso nonostante il maggior numero di presenze/anni di militanza: forse perché dice la verità anche quando scomoda…Allegri come sempre, monta e smonta a suo piacimento”.

C’è chi scrive: ” Da due anni lotta ogni partita per il peggiore in campo e il fantino gli ha fatto prolungare automaticamente il contratto..” e poi: “Alla Juve hanno sempre parlato di anzianità. Detto ciò, il capitano deve rappresentate tutti, anche il suo popolo. E lui non ci rappresenta! Piaccia o non piaccia” e ancora: “Alex Sandro deve sparire, in campo inetto e fuori piatto. Sandro ad oggi è inferiore a Rugani” e infine: “Quindi anche quest’anno Alex Sandro lo cediamo l’anno prossimo”.