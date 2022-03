Juventus, l'uomo scelto per il post-Dybala divide i tifosi bianconeri

07-03-2022 12:22

Paulo Dybala e la Juventus sembrano essere sempre più lontani. La trattativa per il rinnovo di contratto dell’argentino si è nuovamente bloccata e secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter sta valutando la strategia migliore per inserirsi e ingaggiare la Joya: secondo il quotidiano, però, la Juve avrebbe già in mente una strategia precisa per il post-Dybala.

Raspadori per il post-Dybala

Ovvero puntare su Giacomo Raspadori, il talento del Sassuolo che in questa stagione s’è trasformato da centravanti a seconda punta: un’evoluzione che aprirebbe a un’eventuale convivenza in bianconero con Dusan Vlahovic.

Per Raspadori il Sassuolo ha ricevuto offerte importanti anche a gennaio, ma le ha rifiutate: in estate, però, la Juventus potrebbe andare all’assalto del giovane attaccante, come spiegato su Twitter da Nicolò Schira.

“Il Sassuolo ha rifiutato un’offerta del Newcastle per Raspadori lo scorso gennaio – scrive il giornalista della Gazzetta – I Magpies offrivano 25 milioni di euro per ingaggiare l’attaccante italiano che è ora nella lista della Juventus come possibile acquisto per la prossima stagione”.

Tifosi divisi sul talento del Sassuolo

L’eventuale cambio Dybala-Raspadori fa discutere i tifosi bianconeri, molti dei quali non sono convinti del tutto delle qualità dell’attaccante neroverde. “Ma basta Raspadori, cosa c’entra con Dybala?”, si domanda Manuel. “Magari cambiano modulo e il ruolo di Dybala non ci sarà”, risponde Massimo, ma non convince i colleghi di tifo. “Raspadori? Ma un Malinovskyi no? I problemi sono a centrocampo!”, aggiunge Gaetano.

“Su Dybala non mi esprimerò più fino a notizie certe, resta comunque inteso che il sostituto tecnico di Dybala non può essere Raspadori”, il parere di TheMoviola che si accoda alla fazione degli scettici. “Praticamente sul mercato facciamo la spola tra Sassuolo e Fiorentina… che disagio”, commenta Cate.

Ma tra gli juventini c’è anche chi vorrebbe vedere Raspadori in bianconero. “Ma speriamo che arrivi Raspadori… speriamo. Mollare Dybala è un dovere”, il parere di Gianfry. “Magari arrivasse Giacomino!!!”, scrive Francesco, aggiungendosi al partito pro-Raspadori.

