Juventus, la confessione di Dybala: ecco cosa ha detto sull'Inter

16-01-2022 10:33

La Juventus continua a recuperare punti in classifica. Dopo la vittoria contro l’Udinese per 2-0, la squadra di Allegri ha agganciato l’Atalanta al quarto posto, anche se i nerazzurri hanno due partite in meno dei bianconeri. Un trionfo a metà però per i tifosi bianconeri, dopo la non esultanza di Paulo Dybala. L’argentino, dopo la rete che ha sbloccato il match, ha guardato la tribuna quasi con aria da sfida.

Juventus, le parole di Dybala

Al termine del match, ai microfoni di Dazn, Paulo Dybala ha dato la sua versione: “Avevo invitato un amico e non lo trovavo, ho guardato per quello verso la tribuna. Se mi dovete credere? Non lo so, quello dipende da voi. Ma ultimamente sono uscite tante notizie e sono successe tante cose di cui preferisco non parlare”.

Paulo Dybala ha parlato così anche della telenovela rinnovo: “La società ha deciso che se ne parlerà tra febbraio e marzo, io non ho nulla da dimostrare a nessuno. Sono a disposizione dell’allenatore ed aspetto”.

Inter, l’interesse per Dybala

Dopo ieri, la situazione Dybala in casa Juventus è diventata ancora più spinosa. Anche perché da qualche giorno si vocifera dell’interessamento dell’Inter per il numero 10 bianconero. Beppe Marotta potrebbe fare questo sgarbo alla ex squadra, ma sicuramente la trattativa non è semplice. Sicuramente, dopo la non esultanza con l’Udinese, il futuro di Dybala sembrerebbe sempre più lontano da Torino.

La confessione di Dybala

I tifosi della Juventus non vorrebbero l’addio di Dybala, anche se in tanti ieri non hanno gradito il comportamento dell’argentino. La paura più grande è quella di vedere la Joya all’Inter, la rivale di sempre. A tal proposito però, il noto giornalista Luca Momblan a ‘juventibus’ ha rassicurato il popolo bianconero, rivelando ciò che lo stesso numero 10 avrebbe confessato ad un amico. Il giornalista ha svelato: “A Dybala è scappata una battuta ad un amico: io non sono Calhanoglu“. Il riferimento è ovviamente al centrocampista turco che in estate ha lasciato il Milan per approdare all’Inter. Dybala, a quanto pare, non vuole “tradire” la Juventus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT