Juventus: la contestazione della curva bianconera ad Adani accende la polemica sul web

Fanno discutere gli insulti partiti dai tifosi dell’Allianz Stadium all’indirizzo dell’opinionista prima della partita di Europa League: anche alcuni supporter bianconeri si dissociano

12-05-2023 10:56

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gli insulti che la curva della Juventus ha rivolto a Daniele Adani prima della semifinale di andata di Europa League tra i bianconeri e il Siviglia hanno acceso la polemica sui social network: anche alcuni tifosi bianconeri si sono infatti dissociati dai cori offensivi verso l’ex giocatore e opinionista.

Gli insulti ad Adani dalla curva della Juventus

L’Allianz Stadium di Torino s’è rivelato uno stadio ostile per Daniele Adani, impegnato ieri nel commento della semifinale di andata di Europa League tra la Juventus e il Siviglia per la Rai. Mentre l’opinionista era a bordocampo, prima del match, la curva dei tifosi bianconeri ha rivolto una serie di ripetuti insulti ad Adani, che spesso negli ultimi anni ha criticato Massimiliano Allegri, allenatore che a suo parere non è mai riuscito a dare un’idea di gioco alla Juventus, più che contro la squadra bianconera in sé.

Juventus, i tifosi contenti per gli insulti ad Adani

Sui social network una parte della tifoseria della Juventus s’è mostrata compiaciuta per gli insulti ad Adani. “Criticare ci sta, farne un ossessione e parlare ogni 10 minuti come fa Adani anche no, soprattutto se non sai minimamente cosa significa fare l’allenatore e ti ergi e parli come il più grande conoscitore del calcio quando in campo eri un giocatore mediocre e esperienza in panchina zero”, spiega su Twitter Thomas. “Adani critica Allegri solo perché è alla Juve”, aggiunge Falco. “Ma si riesce a smettere di guardare questo video? Se sì come?”, domanda sarcasticamente Tdsall.

Juventus, i tifosi bianconeri che si dissociano dagli insulti ad Adani

Molti i tifosi di altre squadre che condannano gli insulti ad Adani della curva juventina. “Quindi insultano Adani perché critica aspramente un allenatore che loro stessi criticano aspramente, ma che geni”, scrive l’interista Josels. “Che degrado mamma mia”, aggiunge Vanto.

Ma anche tra i tifosi della Juventus c’è chi si dissocia dagli insulti, come Massimiliano: “A me questa cosa fa solo tristezza, quando c’è da tifare no, ma per le cazzate inutili tutti uniti. Poi se critica Allegri non capisco quale è il problema. È l’allenatore della Juve, non è la Juve!”. “Da juventino dico… che vergogna! che tristezza… Anche a me non piace Adani, ma questo atteggiamento è davvero indecente, ignobile e totalmente ingiustificato”, scrive Antonio.

“Da non grande estimatore di Adani (per usare un eufemismo): siamo una tifoseria provinciale, stupida e inutile. Pensassero a fare le coreografie e tifare la squadra al posto di fare gli influencer e insultare Adani”, aggiunge Bendtner Era. “Adani ha solo criticato Allegri. Giustamente. Che fine abbiamo fatto…”, la chiosa di Frankj.