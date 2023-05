Juventus, Allegri: "Risultato giusto, a Siviglia sarà una finale"

Dopo un primo tempo in sofferenza in cui arriva il gol del Siviglia, la Juve alza il ritmo nella ripresa, si gode i cambi e ringrazia Gatti per l'1-1 finale

12-05-2023 00:22

La semifinale di andata di Europa League tra Juventus e Siviglia termina 1-1: gli spagnoli allungano nel primo tempo grazie al gol di En-Nasry, la risposta bianconera arriva all’ultimo respiro con il colpo di testa di Gatti. Soddisfatto Allegri al termine che rimprovera ai suoi di essersi disuniti dopo il gol, ma loda la ripresa giocata con intensità e senza subire particolari azioni da gol. Poi carica i suoi in vista del match di ritorno: “Sarà una finale”.

Allegri: “Contento della prestazione dei ragazzi”

È pari e patta al termine dei 90 minuti abbondanti andati in scena allo Juventus Stadium tra Juventus e Siviglia. La gara vale come semifinale di andata di Europa League, chi vince affronterà la vincente di Roma – Bayer Leverkusen. A parlare al termine del match è coach Massimiliano Allegri, piuttosto sereno nonostante un pareggio arrivato in extremis. “Lo stato d’animo è buono perché abbiamo fatto una buona gara, nel primo tempo siamo partiti bene ma abbiamo sbagliato un po’ di scelte negli ultimi trenta metri e quando abbiamo forzato le situazioni l’abbiamo pagata, subendo gol al primo contropiede in campo aperto. Dobbiamo fare più attenzione dopo la prima giocata avversaria”. Poi sul secondo tempo: “È stato bello, intenso, e credo che il pareggio sia giusto e meritato”.

Juventus – Siviglia 1-1, la gara

Il primo tempo è di marca spagnola. I bianconeri sciupano soprattutto una chance con Vlahovic che a porta praticamente sguarnita sparacchia alto. Gli ospiti iniziano a spingere e Bonucci & co faticano a contenerli, tant’è che al 26′ subiscono la rete in contropiede sull’asse Ocampo – En-Nasary. Gli uomini di Mendilibar spingono sull’acceleratore e per questione di centimetri, ma anche a causa della reattività di Szcesny, non trovano il raddoppio. Si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa la Juve cambia registro, i nuovi entranti si fanno trovare pronti, soprattutto Iling Junior e Paul Pogba. Si gioca in una sola metà campo ma il gol arriva in extremis quando al 97′ Gatti di testa beffa tutti dopo una sponda del numero dieci. È 1-1.

Allegri: “Tra una settimana sarà una finale”

È ancora il tecnico bianconero a dire la sua: “Dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio e nelle scelte e soprattutto non dobbiamo disunirci se prendiamo gol perché con una squadra esperta come il Siviglia si rischia di pagare dazio. Sapevamo fosse una squadra difficile da affrontare, difendono chiudendo ogni spazio e i tre davanti corrono come dei forsennati. Cosa mi aspetto al ritorno? Un’altra gara tirata, tosta, in casa loro sarà una finale“.