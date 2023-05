Mourinho esalta la sua Roma: "Merito dei ragazzi, l'hanno fatto per i tifosi"

Il tecnico portoghese ha elogiato i ragazzi, capaci di battere il Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata. Molta soddisfazione per quanto fatto da Bove, autore del gol decisivo.

12-05-2023 00:00

Il grande cammino europeo della Roma prosegue. Davanti al pubblico amico dell’Olimpico è arrivata un’importantissima vittoria sul Bayer Leverkusen nella gara d’andata delle semifinali di Europa League. Un vantaggio di un gol da cercare di difendere e magari anche aumentare settimana prossimo nella sfida di ritorno in Germania. L’obiettivo è la seconda finale europea consecutiva.

Roma, il merito dei giocatori per Mourinho

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico giallorosso José Mourinho, che ha analizzato così la vittoria: “Tutto merito dei ragazzi, che hanno voglia, mentalità ed empatia. Anch’io ho sentito la vicinanza dei tifosi stasera e i ragazzi in campo hanno risposto con tanta voglia di farli felici. Non è stata una partita facile, era difficile giocare contro di loro”.

Mourinho ha tenuto a precisare che “è difficile giocare per vincere. È molto difficile, però siamo riusciti a vincere questo primo tempo”. Sui giocatori acciaccati come Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum ha poi detto: “È dura per me, lo è per tutti. La paura di farsi male e l’esigenza di avere alternative. Però bene. Non ho ancora parlato con loro, ma vediamo se giovedì possono avere qualche minuto in più”.

Roma, la felicità di Mourinho per Bove

Mourinho ha così parlato della crescita dell’uomo decisivo Edoardo Bove: “È un ragazzo davvero educato, con una formazione accademica, un professionista che sembra avere 30 anni. L’anno scorso entrava a cinque minuti dalla fine, quest’anno ha iniziato a entrare a 20 e a 30″.

Però poi Bove è salito di livello, come aggiunto dal mister: “Ha giocato qualche partita da titolare. Io ho fatto il mio lavoro, aiutando questo giocatore a crescere. È cresciuto a livello emozionale. Non conosco la sua famiglia, ma di sicuro la sua famiglia sarà di alto livello”.

Roma, la serata magica di Bove

Ai microfoni di Sky Sport si è espresso anche Edoardo Bove, autore del gol decisivo nella gara d’andata contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole: “Non sono freddo, ho sentito un mare di emozioni stasera. Sono molto contento per il gol e per il risultato della squadra. In Europa, se non si mette la cattiveria su ogni palla, si rischia di soffrire. Abbiamo fatto una partita di grande intensità e siamo contenti”.

Bove ha quindi aggiunto: “All’inizio ci hanno messo in difficoltà con due o tre ripartenze e ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure. Poi col passare del tempo abbiamo disputato una grande partita. Dedico il gol alla mia famiglia e alle persone che sono sempre vicine a me“. Ora lui e i giallorossi non vogliono sprecare la chance e raggiungere l’accesso alla finale di Europa League.