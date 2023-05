Europa League, il CEO Simon Rolfes: “Mou? Sa come gestire la pressione”

Il dirigente del Bayer Leverkusen ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Mourinho ha molta esperienza ed è molto intelligente, noi vogliamo migliorare”

11-05-2023 15:57

Il CEO del Bayer Leverkusen Simon Rolfes ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Nel corso delle risposte, il dirigente della squadra tedesca ha detto la sua riguardo il tecnico della Roma José Mournho: “Ha molta esperienza, è molto intelligente. Sa come gestire la pressione e i media. Però poi in campo ci vanno i giocatori, tutti quanti stanno vedendo come ci sia qualità, preparazione. Tutti seguiamo le performance”.

Il CEO del Leverkusen parla anche del possibile mercato in uscita: “È vero che alle volte dobbiamo vendere giocatori, ma possiamo anche tenerne tanti. Abbiamo una buona squadra, è probabile che un giocatore possa andare via in un certo momento. Però noi vogliamo migliorare, in generale non siamo interessati a comprare, farli giocare qui due anni e poi rivendere. Pensiamo che un giocatore possa avere un progetto di quattro o cinque anni, anche per strutturarlo e crescere. Quindi, per rispondere: non faccio nomi”.

Su un ipotetico addio di Wirtz chiude però ogni porta: “Non c’è nessuna chance che succeda”.