Roma, altra notte magica col Bayer Leverkusen: ma i tifosi bacchettano un big

Festa grande in casa Roma dopo l'1-0 al Bayer Leverkusen. Tifosi in delirio per il cuore dei giallorossi, ma non manca la nota stonata: fioccano le critiche a un protagonista.

11-05-2023 23:44

Notte magica per la Roma e i suoi tifosi all’Olimpico. Ma anche sui social è festa grande dopo l’1-0 al Bayer Leverkusen, soprattutto per le circostanze in cui è maturato, coi giallorossi in enorme emergenza. La rete di Bove vale mezza finale, anche se c’è la consapevolezza nel popolo romanista che al ritorno non sarà una passeggiata. Anzi. In Germania ci vorrà una Roma dallo spirito battagliero, proprio come quella che ha vinto il primo round di stretta misura.

Caso Serra e sfida al Bayer, tifosi in fermento

Il pomeriggio prima della partita scorre via tra la grande attesa per il big match e le ultime novità sul caso Serra, di fatto “graziato” dalla giustizia sportiva. Alessia ammette: “Me sta a salì n’ansia”. Altri tifosi commentano la decisione del tribunale federale: “Che buffoni AIA“, tuona Emidio. Anche Massimo si accoda: “Pagliacci!!!”. Mentre qualche altro fan dissente e si sfila: “Scusatemi ma detto in tutta sincerità: ma che ce frega?”.

Roma-Bayer Leverkusen, il primo tempo

Prima parte di gara coi tedeschi assai equilibrata. C’è chi si emoziona per la coreografia da brividi dell’Olimpico: “Mi vengono le lacrime”. Poi comincia la partita ed Emiliano assolve l’atteggiamento prudente della squadra di Mourinho: “Se finisce 0-0 hai vinto per come stai messo…e al ritorno hai Winaldum e Dybala dall’inizio”. Paolo bacchetta Abraham: “Stanno facendo quello che si può…Ma io non riesco mai a capire la vera posizione di Tammy, irriconoscibile quest’anno”. Bruno ha nostalgia dei bomber del passato: ” Siamo spuntati….poco incisivi….ci servirebbe un centravanti tipo Pruzzo…Völler…Montella“.

Segna Bove, la Roma vede la finalissima

Nella ripresa decide un guizzo di un romanista doc, il giovane Bove. Antonio gongola: “Avrei preferito uno scarto maggiore, ma va bene così. In Germania non sarà una passeggiata. Comunque l’arbitro a noi subito gialli, a loro poco o niente”. Vladimiro continua a tirare le orecchie ad Abraham: “Pensate se la Roma giocasse in 11 per tutti i 90 minuti…Abraham ingiustificabile”. Mauro

pensa già al ritorno: “Questa è una squadra rognosa, il ritorno sarà una sofferenza ma comunque ce la giochiamo. Domenica in campionato deve mettere mezza primavera”. Anche Giovanni dà consigli a Mou: “Avremo bisogno di El Shaarawy e Smalling“.