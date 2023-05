Roma, il solito show di Mourinho: dribbla il futuro e fa una rivelazione su Dybala

Mourinho non si smentisce e nel corso della conferenza stampa prima della semifinale di andata di Europa League contro il Bayern Leverkusen regala spettacolo: “Il Psg? Se mi ha cercato non mi ha trovato”.

E’ il solito José Mourinho nella conferenza stampa prima del match tra Roma e Bayer Leverkusen. La formazione giallorossa si prepara alla gara di andata delle semifinali di Europa League a cui arriva decisamente acciaccata, con tanti infortuni che hanno finito per condizionarne il cammino anche in campionato. Il tecnico portoghese ha confermato le sue doti di comunicatore, caricando a modo suo la squadra e schivando le domande sul suo futuro nella capitale.

Roma, Mourinho schiva le domande sul futuro

Negli ultimi mesi si è parlato molto di un possibile addio di José Mourinho alla Roma. Alcune dichiarazioni dello Special One hanno lasciato intravedere, o perlomeno sono state interpretate come una critica alla società. Ma prima del match con il Bayer, il tecnico lusitano dribbla le domande.

Se mi ha cercato il Psg vuol dire che non mi hanno trovato perché non hanno parlato con me. Io penso solo alla gara con il Bayer Leverkusen, una delle squadre più forti d’Europa in contropiede, sono molto pericolosi. Se faremo una gara equilibrata allora sarò felice, credo di avere l’esperienza necessaria per non essere troppo emozionato dal fatto che sarà una semifinale e che la prima si giocherà in casa.

Mourinho chiarisce le condizioni di Dybala e Wijnaldum

Ancora una volta la Roma dovrà fare a meno di giocatori chiave contro il Bayer così come accaduto spesso nell’ultimo scorcio di stagione con Smalling ancora fuori per infortuni, e Dybala e Wijnaldum in dubbio per il match dell’Olimpico.

E’ difficile che ci saranno dal primo minuto ma non dico impossibile. Dobbiamo capire se possono giocare o no, vediamo domani mattina. Loro stanno facendo il possibile per recuperare, stiamo preparando la gara con o senza di loro. Il gruppo in questo momento è felice, nonostante tutti questi problemi. Siamo consapevoli che è una semifinale e può diventare storica, è un gruppo tranquillo e felice di giocare e per questo ho deciso che possono tornare a casa e tornare domani mattina.

Roma, Mourinho dribbla le polemiche sul tema infortuni

In più occasioni José Mourinho parlando degli infortuni e delle assenze in generale ha dichiarato che per le altre non sono un problema ma per la Roma sì. Ma alla domanda se dietro queste parole ci sia un messaggio al club, il portoghese disinnesca la polemica.

La squadra senza problemi ha la qualità sufficiente per fare quello che stava facendo, seconda o terza in campionato, andando avanti in Europa League. Ma anche nei momenti in cui tutto andava bene, io dicevo sempre le stesse cose. Quando non abbiamo infortuni, non abbiamo problemi. Abbiamo qualità nella rosa, ma se ci sono infortuni non abbiamo i ricambi. E questo non credo che sia un disaccordo con la società, la Roma non può avere questi infortuni. Da parte mia non c’è un’accusa a nessuno, io non posso fare quello che fanno altri allenatori.

Lo Special One rivela anche che a influire su questa situazione c’è proprio il doppio impegno che la Roma ha portato avanti in tutti questi mesi, giocando con grande determinazione sia in campionato che in Europa.