Roma, per Mourinho col Leverkusen sarà l'ultima all’Olimpico? Maxi squalifica in arrivo e intanto il Psg pressa

Secondo Repubblica, sulla testa del tecnico portoghese penderebbe la possibilità di una consistente sanzione per il fatto di aver indossato un microfono nascosto durante la gara contro il Monza

09-05-2023 11:46

Sale, febbrile nella Capitale a tinte giallorosse, l’attesa per Roma-Bayer Leverkusen, sfida valevole per la semifinale di andata di Europa League. Difficile che, nell’economia dei 180′, che gara 1 possa risultare decisiva, certamente potrebbe essere l’ultima partita all’Olimpico – in presenza – di José Mourinho alla guida dei giallorossi.

Mourinho e il rischio della maxi squalifica: ecco perché

Il motivo è presto detto: secondo le indiscrezioni raccolte da Repubblica il tecnico lusitano rischierebbe, dal giudice sportivo della Serie A, una maxi squalifica per un comportamento non regolamentare tenuto nel corso della sfida dell’U-Power Stadium contro il Monza (1-1), quella al termine della quale lo Special One si è poi lasciato andare a una critica a scena aperta nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova.

Mourinho: contro il Bayer Leverkusen sarà l’ultima gara alla guida della Roma all’Olimpico?

Ma non è per questo motivo che Mou rischi grosso: nel corso della gara contro la band di Raffaele Palladino, infatti, l’allenatore giallorosso avrebbe indossato un microfono nascosto, probabilmente memore dei fatti di Cremona al cospetto del quarto uomo Marco Serra. Se maxi squalifica sarà, allora quella di giovedì 11 sarà, con ogni probabilità, l’ultima partita all’Olimpico di José alla guida della Roma.

Roma, su Mourinho c’è il PSG

Durante le ultime uscite davanti a microfoni e taccuino, infatti, Mourinho ha lanciato chiari messaggi di insoddisfazione nei confronti della proprietà dei Friedkin, colpevole di aver dato a disposizione del tecnico lusitano una rosa troppo corta per essere competitiva fino in fondo. Sullo sfondo di questa situazione, intanto, radio mercato continua a propagare la voce di un forte interessamento del PSG, pronto a chiudere con Christophe Galtier alla ricerca del pragmatismo ancora più spinto di Mou.