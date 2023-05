Mourinho al Psg non è più solo una suggestione

Secondo Rmc Sport, c'è stato un incontro tra Luis Campos e Jorge Mendes. Il portoghese vicino a lasciare la Roma

08-05-2023 11:37

In Francia sono convinti che il Psg sia sempre più vicino a José Mourinho, che in estate dovrebbe lasciare la Roma. In particolare, ne parla Rmc Sport. Ci sarebbe già stato un incontro tra il responsabile del mercato parigino, Luis Campos, e l’agente del portoghese, Jorge Mendes.

“”Mourinho è il favorito di Campos – scrive RMC Sport, precisando che l’emiro del Qatar, proprietario del club, sogna Zinedine Zidane, ma la trattativa è complessa – Se il ds avrà l’ultima parola sulla scelta dell’allenatore, Mourinho avrà già un piede nella capitale francese”.

A Roma, Mourinho guadagna 7 milioni netti a stagione, a Parigi guadagnerebbe sicuramente di più. E avrebbe possibilità quasi illimitata di spese per il mercato.