Juventus, tifosi scatenati sui social ma Adani non è il “nemico pubblico numero uno”

La Juventus conquista nei minuti di recupero il pareggio contro il Siviglia nel match di andata delle semifinali di Europa League: sui social però scoppia la protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore su Rabiot

11-05-2023 23:13

La Juventus tiene accese le speranze di qualificazione. La squadra di Massimiliano Allegri non è apparsa al meglio nella gara di andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia e solo un gol di Gatti al minuto 97’ ha evitato la sconfitta contro gli spagnoli. I discorsi qualificazione però restano tutti aperti in vista della gara di ritorno ma sui social si discute per la mancata assegnazione di un calcio di rigore per un intervento ai danni di Rabiot.

Juventus, la rabbia dei tifosi contro l’arbitro

La Juventus trova il pareggio nei minuti di recupero ma gioca una gara molto complicata. Sui social però tanti tifosi fanno notare anche gli errori dell’arbitro come scrive Luca: “La Juventus è stata oscena ma il rigore non concesso a Rabiot è la certificazione della malafede”. Sono in tanti a vedere una sorta di disegno dietro queste decisioni arbitrali: “L’arbitro di Ceferin in Europa è sempre impeccabili”. E i commenti sono tantissimi: “Incredibile, piede a martello sulla tibia di Rabiot ed episodio neanche rivisto al Var”. E ancora: “Rigore sacrosanto, col Var a disposizione non è spiegabile”.

Rivivi le emozioni di Juventus-Siviglia minuto per minuto

Juventus, Allegri finisce ancora una volta nel mirino

Il pareggio di Gatti nei minuti di recupero permette alla Juventus di arrivare alla gara di ritorno con una possibilità in più per provare a centrare la qualificazione alla finale. Resta tutto aperto ma al ritorno i tifosi vogliono vedere una squadra diversa rispetto a quella dello Stadium e sui social non mancano le consuete critiche nei confronti di Allegri: “Una Juve ridicola – scrive Nicola – la squadra bianconera dovrebbe essere agguerrita ed invece anche questa volta è un insulto al calcio. Io resto dell’idea che il problema è Allegri”.

Juventus, l’accoglienza dello Stadium per Adani

A commentare la gara per la Rai, a bordocampo c’è anche Daniele Adani. L’ex giocatore e commentatore ha sempre avuto un rapporto difficile con Massimiliano Allegri e al suo arrivo i tifosi della Juventus gli dedica un’accoglienza non proprio calorosa con cori e insulti. Sui social la scelta scatena immediatamente la polemica. “Unica tifoseria al mondo che anziché criticare il presidente che rischia di mandarci in B e l’allenatore che ruba lo stipendio se la prende con Adani, Sarri, De Ligt e la Della Valle. Guai a prendersela con i veri responsabili di questo scempio”. Sono tanti i tifosi a pensarla allo stesso modo: “Adani non mi sta per alla simpatico, ma ridurci a fare i cori ad un telecronista fighetto, credo rispecchi benissimo quello che siamo diventati”.