Juventus, la decisione della Fifa scatena la rabbia dei tifosi

Una decisione destinata a far discutere. Nella giornata di ieri la Fifa ha annunciato una severa punizione nei confronti dello Spezia: due anni di blocco al mercato sia interno che internazionale a partire dal gennaio 2022 e una multa di circa 460mila euro. Stando a quanto dichiarato dalla Federazione internazionale la società ligure avrebbe violato le regole in merito al trasferimento di giocatori minorenni.

I precedenti con le big

Una situazione che la Fifa si è già trovata ad affrontare in passato. Nel 2014 il Barcellona si è visto bloccare il mercato per circa un anno fino all’estate del 2015. Sanzioni decisamente più leggere invece per il Manchester City che nel 2019 per un caso analogo se la cavò semplicemente con una multa da circa 370 mila franchi.

La legge è uguale per tutti?

La decisione della Fifa ha scatenato la rabbia dei tifosi della Juventus che ancora una volta vedono dietro quest’atteggiamento una connivenza tra i vertici del calcio mondiale ed europeo con alcune big. In particolare il giornalista Paolo Paganini fa notare: “Come mai la Fifa per la stessa vicenda al Manchester City infligge una multa da 370mila franchi svizzeri allo Spezia viene bloccato il mercato per due anni? La legge è uguale per tutti o no?”.

La protesta dei tifosi juventini

Il caso fa scatenare la rabbia dei tifosi della Juventus che vedono dietro questa decisione una connivenza ad alti livelli nel mondo del calcio e riportano a galla le polemiche per la Super Lega: “Infantino e Ceferin sono la faccia della stessa medaglia. Evidentemente gli italiani danno fastidio”. Mentre Alfonso scrive. “Hanno già fatto la SuperLega sotto sotto poi se la prendono con Barca, Juve e Real perché volevano formalizzarla con i documenti necessari, ma Ceferin non poteva mangiarci sopra e allora meglio prendersela con Agnelli e banchettare con gli sceicchi”.

Le polemiche quando si parla di regolamenti non mancano: “La Uefa è al soldo degli sceicchi ma al popolino piace prendersela con Perez, Agnelli e Laporta che vogliono liberarsi da questo giogo”. Ma ci sono anche quelli che criticano il comportamento della FIGC nei confronti dell’Inter: “La Figc non ha iscritto il Chievo alla serie B ma ha consentito all’Inter di vincere un campionato senza pagare i giocatori e con un’esposizione mostruosa. E tralasciamo la storia dei tamponi e lo schifo Lotito/Salernitana”.

SPORTEVAI | 17-07-2021 10:54