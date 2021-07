Juventus, operato Arthur: salterà l’inizio della stagione

La stagione non ha fatto quasi neanche in tempo a cominciare che Arthur Melo è stato subito costretto a fermarsi.

Il giocatore della Juventus, infatti, si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente la calcificazione di natura post traumatica fra tibia e perone con la quale conviveva da tempo.

A nulla, dunque, dopo l’infortunio patito in occasione del match contro l’Atalanta del 16 dicembre scorso, sono valsi la terapia conservativa e il lavoro specifico a cui lo staff medico lo ha sottoposto negli ultimi mesi nel tentativo di scongiurare l’operazione.

Per il brasiliano quindi, costretto a lungo a convivere col dolore, non c’è stata altra soluzione che andare sotto i ferri, uno scenario questo che, come annunciato dalla Juventus, si è concretizzato nella giornata odierna.

“Questo pomeriggio Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra” si legge nella nota emanata dal club bianconero.

“L’intervento, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente riuscito” prosegue il comunicato nel quale poi viene anche specificato che “I tempi di recupero sono di circa 3 mesi”.

Allegri dunque, nella speranza che non ci siano complicazioni e che la riabilitazione del brasiliano ex Barcellona proceda al meglio, dovrà rinunciare a un uomo importante per le rotazioni del centrocampo.

La lunga defezione potrebbe portare Nedved e Cherubini a sondare a breve il mercato per permettere al tecnico toscano di avere a disposizione un’alternativa in più in mezzo al campo, un settore fondamentale questo per gli equilibri del nuovo ambizioso undici bianconero.

OMNISPORT | 16-07-2021 23:35