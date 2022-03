Juventus: La lite tra Dybala e Allegri scatena la bufera sul web

19-03-2022 08:31

E’ ogni giorno più infuocata la situazione in casa Juventus dopo la rumorosa eliminazione dalla Champions League. Evaporati già due obiettivi (compresa la Supercoppa) ai bianconeri restano coppa Italia e un piazzamento almeno da Champions in campionato ma l’atmosfera è pesante come testimonia quanto accaduto ieri. Lo rivela la Gazzetta dello sport che parla di una lite tra Allegri e Dybala.

Dybala lunedì discuterà del rinnovo di contratto

Mentre si attende l’esito dell’incontro – che stavolta dovrebbe essere davvero decisivo – tra Dybala e il suo agente Nunes con i dirigenti per il rinnovo di contratto – è scoppiata una piccola bomba sul campo. Scrive la Gazzetta che Dybala e Cuadrado sono andati da Allegri per fare una richiesta relativa ai piani per la giornata di vigilia di Juve-Salernitana.

Dybala aveva chiesto di iniziare più tardi l’allenamento

Oggetto di discussione: il programma con il ritiro pre-partita e gli orari dell’allenamento di oggi. Una parte di squadra avrebbe voluto qualche ora di libertà in più e la coppia sudamericana, con Dybala uomo di responsabilità in quanto vice capitano, ne ha parlato con Allegri.

Allegri ha risposto a brutto muso a Dybala

Allegri non ha gradito e la richiesta è degenerata in litigio, con Max che ha accusato Dybala. Il senso del discorso: “Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?”.

I tifosi credono a una manovra mediatica su Dybala

Fioccano le reazioni su twitter: “Mancava solo la frase “prima che il gallo canti tu Paulo mi rinnegherai 3 volte”..” o anche: “E andiamo! Un po’ di sana campagna mediatica “per accompagnare” Dybala alla porta e cercare di farla digerire ai tifosi, i quali mercoledì, ancora una volta, hanno dimostrato da che parte stanno”

I tifosi sono scettici: “Continua la campagna iniziata da un po’ per far uscire bene la società e male lui davanti ai tifosi. A breve avrà responsabilità anche per il covid e per la situazione internazionale”

C’è chi scrive: “Dai Marotta facci sto regalo! prenditi l’argentino cosi ci liberiamo di un giocatore che non regge 3 partite di fila e dei fan boy dybala fc” oppure: “Dybala ha mostrato anche limiti professionali e caratteriali, gli servirebbe un Conte” e infine: “Dybala è già sostituito da Fede Chiesa. Caratteristiche diverse ma stessa zolla di campo e più adatto al 433. Dybala ha 28 anni, la società fa benissimo a proporre al max un triennale a 3 mln all’anno”

