Mercato Juventus: stretta finale per il rinnovo di Dybala

09-03-2022 11:53

Forse la telenovela per il rinnovo del contratto con la Juventus di Paulo Dybala è davvero vicina alla sua conclusione dopo mesi e mesi di estenuante incertezza.

Juventus: domani il primo incontro con lo staff di Dybala

Domani Jorge Antun, l’agente dell’attaccante argentino, probabilmente in compagnia di La Joya in persona, incontrerà alla Continassa due dirigenti bianconeri: il direttore sportivo Federico Cherubini e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Sarà solo il primo meeting tra lo staff del calciatore e la dirigenza bianconera per sciogliere il nodo di questo benedetto rinnovo, oppure per dirsi definitivamente addio, che potrebbe arrivare, oltre che per le questioni puramente economiche, anche per il fatto che il ragazzo è stato vittima di continui problemi fisici e che non ha certo potuto dare quel contributo che il club si aspettava da lui dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

Alla vigilia di questo incontro non sembra esserci ostilità tra le parti ma, come riporta Tuttosport, la Juve si aspetta un approccio completamente diverso rispetto a quando la trattativa cominciò tra settembre e ottobre, poco dopo l’addio di CR7. Nel frattempo lo scenario è cambiato perché al posto di Cristiano in attacco è arrivato Vlahovic, che automaticamente ha rimesso La Joya in secondo piano.

Juventus-Dybala: non c’è ostilità tra le parti ma il rinnovo resta complicato

Il punto fondamentale, per la società, sarà capire se Dybala ha in mano offerte da altri club, soprattutto esteri, ma anche dall’Inter, che da tempo è sulle sue tracce: è impensabile che un calciatore del suo livello e oltretutto a parametro zero, pur con i problemi fisici da cui è afflitto costantemente, possa restare in bianconero perché non ha nessun’altra offerta. Tuttavia, al momento non sembra averne, inoltre, se ne dovesse avere, dovrebbe valutare al meglio se il club in cui dovesse decidere di approdare gli darebbe le stesse di garanzie di competitività anche internazionale che gli dà in questo momento la Vecchia Signora.

Non c’è dubbio, quindi, che Dybala e il suo staff sono più deboli sul tavolo delle trattative rispetto allo scorso autunno, ma anche la Juventus non è così certa di lasciarlo andare a cuor leggero, tanto più che da sempre è uno dei più grandi beniamini dei tifosi. Al momento la situazione sembra essere che la Juve possa mantenere lo stipendio del calciatore al livello attuale di circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus relativi a partite giocate, gol e assist. Ma nel calciomercato, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e da domani, forse, si saprà qualcosa di più.

