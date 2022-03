Juventus, ricomincia il tormentone mercato: tifosi inviperiti

09-03-2022 10:05

Oggetto misterioso in Italia, oggetto misterioso anche in Scozia. Per Aaron Ramsey le cose non sono cambiate, e nemmeno per i club che “dovrebbero” godere delle sue prestazioni sportive. Il centrocampista gallese è stato nuovamente escluso per la prossima partita dei Rangers Glasgow di coppa nazionale: il gallese ha toccato il campo dieci giorni fa, poi è stato nuovamente vittima di noie muscolari. Due presenze, per un totale di 94 minuti giocati da quando è arrivato a Ibrox Park. Stando così le cose, è impensabile un riscatto da parte del club scozzese.

Cessione o buonuscita?

Pertanto ora la “palla” passa nuovamente alla Juventus: Cherubini a giugno dovrà tornare alla ricerca di un nuovo club, o in alternativa concedere una buonuscita al giocatore per la rescissione del contratto. Ramsey infatti ha un contratto fino a giugno 2023 con il club bianconero, di conseguenza la Juve potrebbe ancora “monetizzare” una sua cessione, realizzando una plusvalenza netta dato che fu preso nel 2019 dall’Arsenal a parametro zero. Eppure, il gallese ha rifiutato diversi ingaggi: Burnley e Newcastle in particolare si erano dimostrati interessati, ma lui non ha gradito le destinazioni.

I tifosi non hanno pietà

Una situazione che ormai ha del paradossale, e che naturalmente non piace ai tifosi. Il “nuovo corso” della Juventus inizia a piacere, nonostante le critiche al gioco di Allegri, e ritrovare quella che ormai viene considerata una “zavorra” non fa piacere al popolo bianconero. I commenti sono impietosi, come quello di Stefano: “Quante partite ha fatto sto fenomeno da quando è ai rangers? Senza dignità”. “Praticamente sempre rotto anche la, quindi è colpa dei nostri medici?!”, si chiede Salvo. Luigi la butta sull’ironia: “Dobbiamo fargli fare qualcosa, finché finisca il contratto. Magari sostituisce i magazzinieri alla Continassa, a turno”.

La “speranza” del riscatto dei Rangers

In ogni caso, il prossimo sarà l’ultimo anno di Ramsey alla Juventus, e Svevo ci vede almeno il lato positivo: “Fortunatamente il prox anno va in scadenza.. se la prossima estate non trova squadra(come credo),rescinderanno consensualmente ad una cifra comunque inferiore ai 7 mil di ingaggio che attualmente ha”. E Massi azzarda: “In U23 fino alla scadenza”. Alessandro però ricorda un particolare importante: “Se i rangers vincono il campionato lo devono riscattare x contratto”. E Pasquale fa da avvocato: “Licenziamento per giusta causa… “. E non manca un pensiero a chi lo prese, da parte di Marco: “E ce lo rimandano con tanto di foglio regalo e biglietto di auguri…. grazie Paratici..”.

