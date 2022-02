Juventus, la rosa non è completa: ecco le prossime mosse sul mercato

25-02-2022 10:17

La Juventus sarà impegnata nel weekend contro l‘Empoli al Castellani per la 27° giornata di Serie A. I pareggi contro il Torino e il Villarreal sembrano avere leggermente ridimensionato l’entusiasmo dell’ambiente seguito all’arrivo di Dusan Vlahovic, ma gli obiettivi della società (quarto posto e più strada possibile in Europa) rimangono invariati. Quello che è emerso però è che la rosa a disposizione di Max Allegri, dopo le buone mosse di gennaio, non è ancora del tutto completa. Manca infatti almeno un tassello in ogni zona del campo, ed è proprio a questo che al momento stanno lavorando gli uomini di mercato della Vecchia Signora.

Juventus, trovato il sostituto di Alex Sandro a sinistra

Ormai da qualche anno, Alex Sandro non è più lo stesso giocatore ammirato appena arrivato dal Porto. Prestazioni difensive spesso piuttosto scadenti, unite a folate offensive inefficaci stanno facendo ragionare Cherubini e tutta la Juve, che ormai da tempo cerca un’alternativa sulla sinistra. Pirlo ci aveva provato con Frabotta, Allegri sta lentamente inserendo Luca Pellegrini, ma l’attuale tecnico della Juve è sempre molto cauto nell’inserire i giovani.

Dunque serve un investimento in quella zona del campo, e il nome scelto dai bianconeri sembra essere quello di Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Autore dell’assist per la testa di Joao Felix nell’andata degli ottavi di Champions League contro lo United, il 23enne è tenuto in altissima considerazione dal tecnico Simeone ma, da quanto riportato da Tuttosport, non è ritenuto incedibile dalla proprietà rojoblanco.

Il suo contratto è in scadenza nel 2025, e se la Juve dovesse riuscire a strappare un prezzo ragionevole, sarebbe un grandissimo innesto per la retroguardia di Allegri.

Juventus, se parte Moise Kean si guarda in Bundesliga

Sempre Tuttosport parla del futuro di Moise Kean. In questi primi mesi dal suo ritorno a Torino, l’italiano non è riuscito a mettersi in mostra e a guadagnarsi la titolarità, e si è spesso attirato critiche per un atteggiamento a volte discutibile.

Appena quattro gol in 25 presenze tra Serie A e Champions fino a questo momento. Numeri non sufficienti, che potrebbero costagli la permanenza alla Continassa. Su di lui infatti sembra sia tornato prepotentemente il PSG, squadra nella quale Kean ha mostrato il meglio di se in carriera.

Neanche Allegri sembra soddisfatto del rendimento di Kean fino a ora, e dunque non si opporrebbe troppo a una sua eventuale partenza. In caso di cessione, sembra che la Juve abbia già trovato il possibile sostituto. Stiamo parlando dell’attaccante del Bayern Monaco Eric Maxim Choupo-Moting, 33 anni da compiere tra un mese, che quando viene chiamato in causa in Baviera offre sempre risposte molto positive.

Juventus, il sogno a centrocampo rimane Nicolò Zaniolo

I motivi che spingono a favore di un’operazione del genere sono tanti. Prima di tutto l’ex Inter non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma (e come si evince dalle parole del suo agente, non c’è alcuna fretta in questo senso). Inoltre, la Roma avrà necessità di fare cassa in estate per poter fare un mercato degno, e Zaniolo potrebbe essere uno dei sacrificati dato l’ampio mercato che ha attorno a sè.

Lato Juventus, i bianconeri sognano di investire a centrocampo magari su un profilo italiano e già esperto. Dato per scontato il ritorno alla base di Rovella, che tanto sta facendo bene a Genoa, quello di Zaniolo è al momento il nome più concreto, anche perchè in passato ci sono già stati approcci tra le parti.

L’arrivo di Zaniolo garantirebbe ad Allegri un giocatore in grado di fare la mezzala offensiva ma anche di giocare come esterno d’attacco a sinistra, un ruolo che al momento non è coperto adeguatamente per via dell’assenza di Chiesa e della sterilità offensiva di Bernardeschi.

